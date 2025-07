Marcus Morris priprt zaradi goljufije v igralnici

Marcusa Morrisa, ki je tudi analitik na televiziji ESPN, so v nedeljo aretirali na letališču na Floridi na podlagi naloga iz Nevade.

Petintridesetletnemu košarkarju očitajo izdajo čeka brez zadostnih sredstev z namenom goljufije v višini več kot 1200 dolarjev ter tatvine v višini 100.000 dolarjev ali več.

Morris lani v ligi NBA ni igral, pred tem pa je med leti 2011 in 2024 kar 13 sezoni preživel v dresih moštev iz Houstona, Phoenixa, Detroita, Bostona, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Philadelphie in Clevelanda. V povprečju je v karieri dosegal po 12 točk, 4,4 skoka in 1,5 podaje na tekmo.