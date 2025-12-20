Ganljiv prizor v Zadru: Boban Marjanović polepšal večer malemu navijaču

Petkov večer je prinesel obračun lige ABA med Zadrom in Ilirijo. Hrvaška zasedba je tekmo pričakala z izkupičkom treh zmag in šestih porazov, medtem ko so gostje iz Slovenije imeli razmerje 2–7.
Košarkarska tekma v Zadru pa je ponudila trenutek, ki je šel daleč onkraj same igre. Za najbolj čustven prizor večera je namreč poskrbel Boban Marjanović, 224 centimetrov visoki srbski center, ki je nedavno okrepil vrste Ilirije.
Nekdanji dolgoletni član lige NBA se je v regionalno košarko vrnil z izkušnjami in prepoznavnostjo, v Zadru pa je pokazal tudi svojo človeško plat. Med polčasom tekme je na parket povabil malega navijača, ga dvignil in mu pomagal, da je žogo zabil skozi obroč, trenutek, ki je v hipu dvignil občinstvo na noge.
Dvorano je preplavil aplavz, na obrazu dečka pa je bilo videti iskreno navdušenje, ki pove več kot tisoč besed. Posnetek dogodka je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in požel številne pozitivne odzive.
