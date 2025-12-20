Ganljiv prizor v Zadru: Boban Marjanović polepšal večer malemu navijaču

Petkov večer je prinesel obračun lige ABA med Zadrom in Ilirijo. Hrvaška zasedba je tekmo pričakala z izkupičkom treh zmag in šestih porazov, medtem ko so gostje iz Slovenije imeli razmerje 2–7.

Košarkarska tekma v Zadru pa je ponudila trenutek, ki je šel daleč onkraj same igre. Za najbolj čustven prizor večera je namreč poskrbel Boban Marjanović, 224 centimetrov visoki srbski center, ki je nedavno okrepil vrste Ilirije.