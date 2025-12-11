Sloviti srbski orjak Marjanović podpisal za Ilirijo

Luka in Bobi sta velika prijatelja, njune skupne dogodivščine v času, ko sta igrala za Dallas Mavericks, pa so vedno znova zabavale navijače.

Preden se je Boban Marijanović podal v ligo NBA, je srbski košarkar najprej igral v Evropi, kjer je med drugim nosil drese Crvene zvezde, Hemofarma, Mege ter kasneje še moskovskega CSKA-ja. Po prihodu čez Atlantik je skoraj deset let nastopal v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in v tem času branil barve Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks in San Antonio Spurs. Po zaključku NBA-poglavja se je preselil k Fenerbahčeju, njegova zadnja postaja pa je bil kitajski klub Zhejiang Guangsha Lions.