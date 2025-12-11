Svetli način
Košarka

Sloviti srbski orjak Marjanović podpisal za Ilirijo

Ljubljana, 11. 12. 2025 18.29 | Posodobljeno pred 24 minutami

N.M. , T.V.
Dolgoletni član srbske košarkarske reprezentance in nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu Boban Marjanović je novi košarkar Perspektive Ilirije. 37-letni 224-centimetrov visoki center bo za Šiškarje predstavljal okrepitev pod obema obročema, v mlado zasedbo pa bo vnesel tudi prepotrebne izkušnje.

Luka in Bobi sta velika prijatelja, njune skupne dogodivščine v času, ko sta igrala za Dallas Mavericks, pa so vedno znova zabavale navijače.
FOTO: AP

Preden se je Boban Marijanović podal v ligo NBA, je srbski košarkar najprej igral v Evropi, kjer je med drugim nosil drese Crvene zvezde, Hemofarma, Mege ter kasneje še moskovskega CSKA-ja. Po prihodu čez Atlantik je skoraj deset let nastopal v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in v tem času branil barve Houston Rockets, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks in San Antonio Spurs. Po zaključku NBA-poglavja se je preselil k Fenerbahčeju, njegova zadnja postaja pa je bil kitajski klub Zhejiang Guangsha Lions.

Več sledi!

