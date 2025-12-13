Marjanović debitiral v dresu ljubljanske Ilirije

Perspektiva Ilirija je morala drugič v tej sezoni priznati premoč Budućnosti. Za razliko od gostovanja pred dobrim mesecem v Podgorici (84:78) so bili tokrat Ljubljančani brez možnosti za presenečenje. Izgubili so s 66:86.

Prvič se je ljubljanskemu občinstvu predstavil novi igralec Ilirije, 37-letni in 224 centimetrov visoki Boban Marjanović, ki je bil pred leti soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks. Srb, ki je nazadnje igral na Kitajskem, je na parketu prebil dobrih 13 minut in zbral šest točk, dva skoka ter podajo.