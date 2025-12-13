Marjanović debitiral v dresu ljubljanske Ilirije

- FOTO: Luka Kotnik
Perspektiva Ilirija je morala drugič v tej sezoni priznati premoč Budućnosti. Za razliko od gostovanja pred dobrim mesecem v Podgorici (84:78) so bili tokrat Ljubljančani brez možnosti za presenečenje. Izgubili so s 66:86.
Prvič se je ljubljanskemu občinstvu predstavil novi igralec Ilirije, 37-letni in 224 centimetrov visoki Boban Marjanović, ki je bil pred leti soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks. Srb, ki je nazadnje igral na Kitajskem, je na parketu prebil dobrih 13 minut in zbral šest točk, dva skoka ter podajo.
Zasedba iz Črne gore, ki jo že tretje leto uspešno vodi slovenski strateg Andrej Žakelj, je bila od začetka tekme zbrana in motivirana, tako da je bila Perspektiva Ilirija ves čas v zaostanku. V osmi minuti so imeli gostje že 14 točk prednosti, v 24. je bila razlika 20 točk (51:31), Budućnosti pa je pripadla tudi zadnja četrtina z 21:19.
Najboljši strelec pri domačih je bil Edo Murić z 19 točkami. Ob tem je imel še šest skokov, dve ukradeni žogi in podajo. Varovanci Stipeta Modrića bodo v tem letu odigrali še dve tekmi, gostovali bodo v Zadru in gostili Dunaj.
