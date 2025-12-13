Svetli način
Košarka

Marjanović debitiral v dresu ljubljanske Ilirije

Ljubljana, 13. 12. 2025 15.19 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
S.V. , STA
Košarkarji Perspektive Ilirije so v 11. krogu lige ABA izgubili z Budućnostjo s 66:86. Črnogorci so bili še drugič v tej sezoni boljši od Ljubljančanov. Prvič se je občinstvu v Tivoliju predstavil 224 centimetrov visoki Boban Marjanović, ki je na parketu prebil dobrih 13 minut in zbral šest točk, dva skoka ter podajo.

Perspektiva Ilirija je morala drugič v tej sezoni priznati premoč Budućnosti. Za razliko od gostovanja pred dobrim mesecem v Podgorici (84:78) so bili tokrat Ljubljančani brez možnosti za presenečenje. Izgubili so s 66:86.

Prvič se je ljubljanskemu občinstvu predstavil novi igralec Ilirije, 37-letni in 224 centimetrov visoki Boban Marjanović, ki je bil pred leti soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks. Srb, ki je nazadnje igral na Kitajskem, je na parketu prebil dobrih 13 minut in zbral šest točk, dva skoka ter podajo.

Perspektiva Ilirija - Budučnost
Perspektiva Ilirija - Budučnost FOTO: Luka Kotnik

Zasedba iz Črne gore, ki jo že tretje leto uspešno vodi slovenski strateg Andrej Žakelj, je bila od začetka tekme zbrana in motivirana, tako da je bila Perspektiva Ilirija ves čas v zaostanku. V osmi minuti so imeli gostje že 14 točk prednosti, v 24. je bila razlika 20 točk (51:31), Budućnosti pa je pripadla tudi zadnja četrtina z 21:19.

Najboljši strelec pri domačih je bil Edo Murić z 19 točkami. Ob tem je imel še šest skokov, dve ukradeni žogi in podajo. Varovanci Stipeta Modrića bodo v tem letu odigrali še dve tekmi, gostovali bodo v Zadru in gostili Dunaj.

košarka marjanović perspektiva ilirija budućnost liga aba
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

JOSEPH HAYDN
13. 12. 2025 17.06
Nekako neskladen s filozofijo Ilirije. To naj bi bil klub namenjem mladcem, da dobijo izkušnje in trdo garajo. Boban se je pa najbrs prisel samo zafrkavat in lenarit, nobenega doprinosa torej
Puško v koruzo
13. 12. 2025 17.05
224 cm košarkar na parketu je zbral 2 skoka. Ta podatek pove vse o kvaliteti tega košarkarja.
kinimod
13. 12. 2025 17.01
Slekonja je prtegnjen °
Ricola Swiss
13. 12. 2025 16.56
Srb pojma nima!
zmerni pesimist
13. 12. 2025 16.42
Star štor
kinky ivanović
13. 12. 2025 16.35
Lepo do EU državljanstva, care
ODGOVORI
kokicas
13. 12. 2025 16.34
Kako pa je njegova kariera hitro strmoglavila da je pristal v iliriji
vrtnar _
13. 12. 2025 16.27
odslužen starček nima kaj narediti
