Boban Marjanović 'zaslišal' Dončića pred tekmo zvezd

Luka Dončić pred tekmo zvezd na vprašanja ni odgovarjal le predstavnikom sedme sile, temveč tudi svojemu dobremu prijatelju, srbskemu košarkarju Bobanu Marjanoviću, ki se je pomešal med novinarje na tiskovni konferenci.
Srba je zlasti zanimalo, koga izmed košarkarjev bi Dončić izpostavil za svojega najljubšega soigralca.
"Luka, kdo je tvoj najljubši soigralec vseh časov?" je Ljubljančana vprašal novinar, ki je sedel zraven Marjanovića. "Gledam te, samo da veš ...," je Srb opozoril svojega nekdanjega soigralca pri Dallasu.
"Odgovori previdno," je Dončiću namignil novinar, Marjanović pa je dodal: "Moraš odgovoriti."
Slovenskega zvezdnika je vprašanje nasmejalo, nanj pa ni podal jasnega odgovora: "Vsi."
"Ni enega, ki bi izstopal?" je nadaljeval novinar. "Ne," je odvrnil Dončić. "Ni to 224 cm visok center iz Srbije?" je vztrajal novinar, Dončić pa je hudomušno odvrnil: "Zagotovo ne."
"Sem med najboljšimi desetimi, dvajsetimi ali tridesetimi?" je zanimalo Marjanovića. "Med najboljšimi dvajsetimi," mu je dejal Dončić in ga navdušil s svojim odgovorom.
Ljubljančan si je nedavno poškodoval stegensko mišico in izpustil štiri tekme svoje ekipe. Pod vprašajem je bil tudi njegov nastop na tekmi zvezd, vendar je na novinarski konferenci potrdil, da bo stopil na parket. Tekma zvezd bo na sporedu v noči na ponedeljek, začne se ob 23. uri po našem času.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.