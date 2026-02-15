Naslovnica
Košarka

Boban Marjanović 'zaslišal' Dončića pred tekmo zvezd

Los Angeles, 15. 02. 2026 16.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Luka Dončić pred tekmo zvezd

Novinarske konference so navadno za večino športnikov nujno zlo, rutina, ki se ji ne morejo izogniti. A to ne velja za tiskovno konferenco Luke Dončića pred tekmo zvezd – nanjo se je povabil nekdanji soigralec Ljubljančana pri Dallasu Boban Marjanović in ga podražil s svojimi vprašanji.

Luka Dončić pred tekmo zvezd
Luka Dončić pred tekmo zvezd
FOTO: Profimedia

Luka Dončić pred tekmo zvezd na vprašanja ni odgovarjal le predstavnikom sedme sile, temveč tudi svojemu dobremu prijatelju, srbskemu košarkarju Bobanu Marjanoviću, ki se je pomešal med novinarje na tiskovni konferenci.

Srba je zlasti zanimalo, koga izmed košarkarjev bi Dončić izpostavil za svojega najljubšega soigralca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Luka, kdo je tvoj najljubši soigralec vseh časov?" je Ljubljančana vprašal novinar, ki je sedel zraven Marjanovića. "Gledam te, samo da veš ...," je Srb opozoril svojega nekdanjega soigralca pri Dallasu.

"Odgovori previdno," je Dončiću namignil novinar, Marjanović pa je dodal: "Moraš odgovoriti."

Preberi še 'Igral bom na tekmi zvezd, a ne bom poskušal zabijati proti LeBronu'

Slovenskega zvezdnika je vprašanje nasmejalo, nanj pa ni podal jasnega odgovora: "Vsi."

"Ni enega, ki bi izstopal?" je nadaljeval novinar. "Ne," je odvrnil Dončić. "Ni to 224 cm visok center iz Srbije?" je vztrajal novinar, Dončić pa je hudomušno odvrnil: "Zagotovo ne."

"Sem med najboljšimi desetimi, dvajsetimi ali tridesetimi?" je zanimalo Marjanovića. "Med najboljšimi dvajsetimi," mu je dejal Dončić in ga navdušil s svojim odgovorom.

Luka Dončić pred tekmo zvezd
Luka Dončić pred tekmo zvezd
FOTO: Profimedia

Ljubljančan si je nedavno poškodoval stegensko mišico in izpustil štiri tekme svoje ekipe. Pod vprašajem je bil tudi njegov nastop na tekmi zvezd, vendar je na novinarski konferenci potrdil, da bo stopil na parket. Tekma zvezd bo na sporedu v noči na ponedeljek, začne se ob 23. uri po našem času.

nba košarka luka dončić boban marjanović

