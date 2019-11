Marjanović: Še nam, ki smo vseskozi z Luko, ni jasno, kako mu vse to uspeva

Marjanović in Dončić (oba na fotografiji) sta se po prihodu Srba v Dallas hitro ujela in se takole zabavala pred nedavno tekmo v Denverju.

"Dela fenomenalno, ne vem, vsi se sprašujemo, kako mu uspeva. Tega ne vemo niti mi, ki smo ves čas z njim. Lahko samo snamemo kapo in pokažemo veliko spoštovanje za to, kar dela. Naj ostane dober fant in dober igralec," je še obrazložil Boban Marjanović po tekmi Bostona in Dallasa.

To so s 116:106 dobili Kelti, Luka pa se je izkazal z izvrstno predstavo in kljub nanj močno osredotočeni obrambi vpisal 34 točk, 9 podaj in 6 skokov.