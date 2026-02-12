Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Marjanović (znova) navdušuje množice v ZDA, tudi v novinarski vlogi

Connecticut, 12. 02. 2026 18.01 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
S.V.
Boban Marjanović

Košarkar Perspektive Ilirije Boban Marjanović se je v Connecticutu udeležil tekme ženske košarkarske ekipe UConna proti Creightonu. 224 centimetrov visoki center je že med samo tekmo zabaval občinstvo v dvorani, po dvoboju pa se je preizkusil tudi v novinarski vlogi, s čimer je ustvaril viralen posnetek.

Po tem, ko je domača ekipa Connecticut Huskies zanesljivo premagala Creighton Bluejays s 94:44, se je Boban Marjanović odpravil na novinarsko konferenco, na kateri je bil prisoten trener Geno Auriemma. Srbski orjak je postavil prvo vprašanje večera, legendarnemu strategu pa se je predstavil kot novinar časnika The Daily Campus, neodvisnega študentskega časopisa UConna, za katerega naj bi napisal članek o tekmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marjanović je vprašal o pomenu vrnitve Sarah Strong, ki je zadnjo tekmo izpustila zaradi upravljanja z obremenitvijo. "Vedno jo pogrešam, tako kot tudi ostale igralke," je odgovoril Auriemma.

V pogovoru sta se dotaknila tudi vpliva prihajajoče okrepitve UConna Jovane Popović, ki prihaja iz Marjanovićeve domovine. Auriemma ni povsem delil regionalne ponosnosti srbskega košarkarja in se je v šali pritožil nad še eno balkansko igralko pri UConnu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Že prej smo imeli eno Hrvatico, zaradi katere sem skoraj nehal trenirati, zdaj pa imamo še Srbkinjo," je v šali dejal Auriemma. "Tako smo šli iz slabega na slabše."

Marjanović je pogovor sklenil z vabilom trenerja na obisk v Srbijo, medtem ko je trener UConna skušal člana ljubljanske zasedbe podkupiti s pico iz Connecticuta.

košarka boban marjanović

Durant jezno o Dončiću in Jokiću: Tekma ju ne zanima, vi pa dvomite v Američane

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cekinar
12. 02. 2026 19.25
čevapa ni blo zravn?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Prekinila tišino: Govorice o ločitvi in resnica o zakonu
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Za seboj pustil šest otrok
Za seboj pustil šest otrok
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
cekin
Portal
Razkrita lestvica minimalnih plač v EU za leto 2026. Kje je Slovenija?
Regres 2026 občutno višji
Regres 2026 občutno višji
Toliko slovenskih delodajalcev bo višalo plače
Toliko slovenskih delodajalcev bo višalo plače
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
moskisvet
Portal
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
dominvrt
Portal
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
voyo
Portal
Kmetija
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534