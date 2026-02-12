Marjanović (znova) navdušuje množice v ZDA, tudi v novinarski vlogi

Po tem, ko je domača ekipa Connecticut Huskies zanesljivo premagala Creighton Bluejays s 94:44, se je Boban Marjanović odpravil na novinarsko konferenco, na kateri je bil prisoten trener Geno Auriemma . Srbski orjak je postavil prvo vprašanje večera, legendarnemu strategu pa se je predstavil kot novinar časnika The Daily Campus, neodvisnega študentskega časopisa UConna, za katerega naj bi napisal članek o tekmi.

Marjanović je vprašal o pomenu vrnitve Sarah Strong, ki je zadnjo tekmo izpustila zaradi upravljanja z obremenitvijo. "Vedno jo pogrešam, tako kot tudi ostale igralke," je odgovoril Auriemma.

V pogovoru sta se dotaknila tudi vpliva prihajajoče okrepitve UConna Jovane Popović, ki prihaja iz Marjanovićeve domovine. Auriemma ni povsem delil regionalne ponosnosti srbskega košarkarja in se je v šali pritožil nad še eno balkansko igralko pri UConnu.