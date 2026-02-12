Marjanović (znova) navdušuje množice v ZDA, tudi v novinarski vlogi

Po tem, ko je domača ekipa Connecticut Huskies zanesljivo premagala Creighton Bluejays s 94:44, se je Boban Marjanović odpravil na novinarsko konferenco, na kateri je bil prisoten trener Geno Auriemma. Srbski orjak je postavil prvo vprašanje večera, legendarnemu strategu pa se je predstavil kot novinar časnika The Daily Campus, neodvisnega študentskega časopisa UConna, za katerega naj bi napisal članek o tekmi.
Marjanović je vprašal o pomenu vrnitve Sarah Strong, ki je zadnjo tekmo izpustila zaradi upravljanja z obremenitvijo. "Vedno jo pogrešam, tako kot tudi ostale igralke," je odgovoril Auriemma.
V pogovoru sta se dotaknila tudi vpliva prihajajoče okrepitve UConna Jovane Popović, ki prihaja iz Marjanovićeve domovine. Auriemma ni povsem delil regionalne ponosnosti srbskega košarkarja in se je v šali pritožil nad še eno balkansko igralko pri UConnu.
"Že prej smo imeli eno Hrvatico, zaradi katere sem skoraj nehal trenirati, zdaj pa imamo še Srbkinjo," je v šali dejal Auriemma. "Tako smo šli iz slabega na slabše."
Marjanović je pogovor sklenil z vabilom trenerja na obisk v Srbijo, medtem ko je trener UConna skušal člana ljubljanske zasedbe podkupiti s pico iz Connecticuta.
