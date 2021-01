Cuban: Takoj sem vedel, da me Dončić ne bo razočaral

Mark Cuban je nastopil kot gost nekdanjega slovenskega košarkarjaBoštjana Nachbarja v okviru marketinške konference Sporto, ki se je zaradi pandemije novega koronavirusa preselila na splet. Cuban je prepričan, da ima 21-letni Ljubljančan izjemen potencial tako na igrišču kot zunaj dvoran. "Ima veliko sledilcev na družbenih omrežjih, dobro srce in želi delati z mlajšimi ter pomagati ljudem, kar je pomembno tudi z marketinškega vidika," je dejal Cuban, ki Dončića po miselnosti vodje, ki želi vzdigniti soigralce, primerja celo s slovitimLeBronom Jamesom.

Še pred pandemijo novega koronavirusa so načrtovali tudi gostovanja na drugih celinah. Te načrte je prekrižala pandemija, vendar pa po besedah Cubana še vedno ostajajo načrti, da bi enkrat zaigrali v Evropi s španskim košarkarskim velikanom Realom Madridom, za katerega je Dončić igral pred odhodom čez Atlantik. V zvezi s tem je Cubana voditelj pogovora Nachbar izzval, da bi Dallas z Dončićem proti Realu Madridu igral v Ljubljani v Stožicah.

Cuban je še enkrat ponovil svojo filozofijo, ki temelji na tem, da mora biti klub neločljivo povezan z lokalno skupnostjo, katere del je. Kot veliki košarkarski navdušenec, ki še vedno rad tudi sam vzame žogo v roke in meče na koš, pa je tudi prepričan, da bi vsaka liga morala biti liga, ki jo vodijo igralci.

"Res sem srečen fant – imam več denarja, kot ga lahko zapravim," je med drugim omenil Cuban, ki si seveda želi, da bi Dallas, ne le bil med kandidati za naslov prvaka, ampak tudi osvojil šampionski prstan. "Dobiti prvenstvo je zelo pomembno zame, zato razmišljam o tem, kaj lahko še ponudim svoji ekipi, da jim omogočim še boljše možnosti za zmago."

Športna industrija je zanj nekaj posebnega in neprimerljiva z ostalimi panogami. "Ko zmagaš, so vsi razvneti in to se lahko zgodi samo v športni industriji."