Marko Milić: Dončić in Jokić sta najboljša igralca v ligi NBA

Marko Milić bo kot mentor spremljal slovenske košarkarje na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju, ki se začne 29. junija v Kaunasu. Vse tekme slovenske reprezentance si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Mladenič iz Slovenije je pred leti s košarkarsko žogo v roki poletel v Ameriko v želji, da svetu pokaže, kaj zmore. Tam je letel nad parketom in ameriško občinstvo navduševal s svojimi lahkotnimi koraki in atraktivnimi zabijanji. Sijaj njegove zvezde sicer ni bil dovolj močan, da bi zaslepil vse ljubitelje košarke onkraj oceana, a vendar njegovih akrobacij v Sloveniji ne bomo nikoli pozabili. Ne, to ni bil Luka Dončić, tudi Goran Dragić ne. Pred njima je v ligi NBA zaigralo lepo število Slovencev, a prvi je bil preprost fant iz Kranja, Marko Milić. Danes 44-letni Marko prek vloge mentorja mlajšim starostnim kategorijam in članom moške košarkarske reprezentance poskuša čim več svojih bogatih izkušenj prenesti na naslednjo generacijo.

"Moj največji motiv je, da je atmosfera dobra in fantje iz mladinskih ter kadetskih selekcij naredijo gladek preskok v člansko izbrano vrsto. Veliko se jih v profesionalni košarki prevečkrat preprosto izgubi. Smo država z veliko talenta, ampak smo tudi zelo majhni in zelo pomembno je, da se noben talentiran igralec ne izgubi. Tega si ne moremo privoščiti," je o svoji trenutni vlogi povedal Milić. Delo mu olajšuje trenutni nabor igralcev, ki je na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću: "Oni so generacija, ki je rastla skupaj in so prijatelji praktično že od mladih košarkarskih dni. Tu se združijo tekmovanje, počitnice in zabava, ko so na igrišču, pa se spremenijo v bojevnike. Veliko fantov je iz generacije aktualnih evropskih prvakov in na novince prenašajo zmagovalno miselnost, da je vse mogoče in lahko vse zmagaš."

Milić je v ligi NBA skupaj v dveh sezonah odigral 220 minut in dosegel 112 točk. Luka Dončić je toliko minut na igrišču preživel že po 13 dneh svoje prve sezone, enako število točk pa je dosegel že na svoji šesti tekmi v Ameriki.

"Luka je lahko velik vzor" "Vsi so zdravi, pred nami je veliko tekmovanje, ki lahko prinese praktično največjo možno nagrado za športnika, olimpijske igre. Vse to vnaša optimizem," je o uspehu prepričan Milić. Vsak pogovor o slovenski košarki pa se seveda hitro usmeri na čarovnije Luke Dončića. Nekdanji soigralec njegovega očeta o zvezdniku Dallasa vedno spregovori z veseljem: "Druge reprezentance imajo več težav s prepričevanjem zvezdnikov, da pridejo. Luka je lahko ne samo po igralski, ampak tudi po človeški plati velik vzor. Največ je igral, najbolj naporno sezono je imel, ampak je dva dni po sezoni že bil tukaj."

Štirje olimpijski kvalifikacijski turnirji bodo med 29. junijem in 4. julijem potekali v Beogradu, Kaunasu, Splitu in kanadski Victorii. Na olimpijske igre v Tokiu se bodo uvrstili le zmagovalci iz vsakega prizorišča. Slovenci bodo premierni nastop na olimpijskih igrah lovili v Kaunasu v konkurenci Angole, Poljske, Litve, Venezuele in Južne Koreje.

O odnosu z 22-letnikom, ki ga pozna že od malih nog, doda: "Ni tistega klasičnega mentorskega odnosa. On je že od mladih let, ko je bil star osem, devet let, s svojim očetom (Saša Dončić in Marko Milić sta bila v sezoni 2007/08 soigralca v Olimpiji op. a.) vedno bil okoli nas, v garderobi in povsod. Vsi smo vedeli, kakšen genij in talent je bil. Poleg tega ga krasita tudi njegov nasmeh in simpatičnost in s tem je začaral ves svet. Vedeli smo, da bo zvezda, ampak to, kar počne zdaj, je potrdilo dejstva, da njegova domišljija in talent nimata meje. Ko že misliš, da si videl vse, te preseneti s stvarmi, ki jih na košarkarskih parketih še nismo videli." "Mi smo v Ameriki veljali za bolj eksotične igralce" "Mi, ki smo bili pred njim in smo imeli bolj obrobne vloge, smo najbolj veseli na svetu, ker smo že takrat vedeli, da se igra v Evropi taktično boljša in je to veliko bolj kreativna košarka. Mi nismo bili v istem položaju, ker smo v Ameriki veljali za bolj eksotične igralce," pravi 33. igralec na naboru leta 1997. Milićeva izkušnja ni tuja niti današnjim evropskim košarkarjem. Na naboru leta 2018 je na primer pred Luko Dončićem bil izbran Marvin Bagley III, ki v dosedanjih treh sezonah v NBA še ni presegel povprečja 15 točk na tekmo. Za primerjavo je povprečje slovenskega košarkarja samo na tekmah v končnici neverjetnih 33,5. Zakaj vam ne morem ponuditi statistike Bagleya III v končnici? Ker do zdaj v izločilnih bojih lige NBA ni odigral niti ene tekme.

Seznam tekem slovenske reprezentance na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu: Angola – Slovenija: 30. 6. ob 15.30, Slovenija – Poljska: 1. 7. ob 15.30. V primeru osvojitve prvega ali drugega mesta v skupini se bo v polfinalu srečala z najboljšima ekipama iz skupine A (3. 7. 2021). Finalni obračun bo odigran 4. 7. Vse tekme Slovenije si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

Že leta 2018 je bilo vsem v Evropi jasno, da je Luka občutno boljši igralec od Američana, ampak ne tudi vsem Evropejcem. Vas zanima, kdo je človek, ki je na naboru leta 2018 sprejemal odločitve v imenu Sacramento Kingsov in izbral Bagleyja pred Luko Dončićem? To je bil prvi Srb, ki je zaigral v ligi NBA, Vlade Divac. Predhodnik Nikole Jokića je na drugi strani Atlantika, tako kot trenutni MVP lige, slovel kot igralec, ki ima za nekoga njegove višine odličen pregled nad igro. Čeprav je kot igralec redno navduševal z odličnimi podajami soigralcem, pa Divac v Dončiću ni videl tega, kar je zdaj jasno vsem ljubiteljem košarke v Ameriki.

A Divac poleg številnih športnih novinarjev v ZDA še zdaleč ni edini dvomljivec, ki je v preteklosti zanikal kakovost evropskih igralcev. Spomnimo, da sta pred Jokićem (41. igralec na naboru leta 2014) med vsemi dosedanjimi MVP-ji v zgodovini lige najnižje na naboru bila izbrana prav igralca, ki nista Američana. Kot petnajsta sta bila izbrana Giannis Antetokounmpo (leta 2013) in nekdanji soigralec Milića v ligi NBA, Steve Nash (leta 1996). Trener Denver Nuggetsov Mike Malone je na dan, ko je izvedel novico, da je za letošnjega najkoristnejšega igralca lige bil izbran njegov vajenec, z razlogom nosil majico z zbadljivimi besedami, ki so jih mnogi izrekli o Jokiću v minulih letih. "Ne more skakati", "pretežek", "slab branilec", je med drugimi izrazi bilo zapisano na sprednji strani Malonove majice. A dejstvo je, da kar 17 igralcev, ki so bili na naboru izbrani pred Nikolo Jokićem, danes ne igra več v ligi NBA.

Ni bilo vedno tako "Skozi čas so raznorazne Srbije, Argentine in Španije na velikih tekmovanjih redno premagovale Ameriko. Potem je tudi ameriška košarka, ki je prej veljala za bolj naduto in zaprto vase, videla, da se izven Amerike igra odlična košarka, če ne celo boljša," o odnosu Američanov do mednarodne košarke pravi Milić. Po uspehih Steva Nasha, Dirka Nowitzkega in Paua Gasola v prvem desetletju tega tisočletja so vodilni možje v najslavnejši ligi na svetu začeli na naborih veliko pogosteje izbirati evropske igralce. Če so jih od leta 1973 do konca prejšnjega stoletja na naborih izbrali zgolj 78, jih je bilo v zadnjih 20 letih izbranih kar 225. V želji po odkritju "naslednjega Nowitzkega" so Detroit Pistonsi leta 2003 kot drugega na naboru izbrali Darka Miličića pred Carmelom Anthonyjem, Chrisom Boshem in Dwaynom Wadom. Vsi trije Američani so postali superzvezdniki. Darko Miličić pa je zdaj nekdanji kickbokser in lastnik nasada jabolk. S tem seveda ni nič narobe, ampak njegov izbor na drugem mestu enega najbogatejših naborov v zgodovini z razlogom velja za eno najslabših potez v zgodovini lige. Izbor Andreje Bargnanija na prvem mestu tri leta pozneje je ameriške sume zgolj potrdil. Italijan, ki v Torontu nikoli ni upravičil slovesa, je še danes edini Evropejec v zgodovini lige NBA, ki je bil izbran kot prvi na naboru. Za njim sta v naslednjih 15 letih kot Evropejca med prvimi tremi igralci bila izbrana zgolj Enes Kanter in Luka Dončić.

Med evropskimi državami je največ košarkarjev na naboru lige NBA bilo izbranih iz Srbije. Do zdaj kar 43. Iz Slovenije je na naboru bilo izbranih 13 igralcev.

Jokić in Dončić sta najboljša igralca v ligi NBA Kljub nezaupanju vodilnih mož v klubih najmočnejše lige na svetu sta Antetokounmpo (2019, 2020) in Jokić (2021) z zadnjimi tremi nazivi najkoristnejšega igralca dokazala, da živimo v obdobju vrhunskih evropskih košarkarjev. Marko Milić ne dvomi o tem, kdo sta trenutno najboljša igralca v NBA-ju: "Dončić in Jokić sta po mojem mnenju najboljša igralca v ligi NBA. Oba krasita nasmeh in kreativnost, ne pa fizična sila, ki je pri Američanih v ospredju. Oba imata izjemen smisel za soigralce, ob tem pa še sama dosegata neverjetne številke. To je nova dimenzija, ki dokazuje, kot pravijo naša "južna braća", da v športu kraljuje um. Ponosni smo in če smo mi bili tisti, ki so utirali pot, zdaj oni živijo svoje in naše sanje."

icon-expand Marko Milič, Matic Rebec FOTO: Damjan Žibert

Naslednje sanje mladeniča iz Ljubljane, ki je celotnemu svetu dokazal, da je v Evropi doma vrhunska košarka, so olimpijske igre. Fant, ki se po besedah prvega Slovenca v NBA-ju vsake igre loti "z nasmehom na obrazu in željo po zmagi," čuva še eno veliko skrivnost: "On zelo zelo dobro zabija, ampak noče še pokazati tega orožja. To je tista skrita dimenzija, ki jo čuva za tretjo in četrto sezono, da ne bo pokazal vsega že na začetku." Luki ni treba skočiti čez avto, kot je Marko, lahko pa skupaj s svojimi prijatelji poleti v Tokio in še enkrat več nariše nasmehe na obraze pravih ljubiteljev košarke.

