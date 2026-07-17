Marko Milić prepričan: V roku enega leta bodo ti fantje nosilci v članski reprezentanci

Svoje bogate izkušnje zdaj deli z Urbanom Krofličem, Markom Padjenom, Vitom Hrabarjem in ostalimi fanti, ki sanjajo o uspešnih profesionalnih karierah, še pred tem pa bodo morali na domačih tleh opraviti zadnji zrelostni test v mlajših kategorijah reprezentančne košarke. "Fantje so zelo povezani, neustrašni in nesebični, kar je pri njihovi starosti velikokrat redkost. Po navadi vsak skrbi zase. A tu so pravi bratje in tudi mi smo vsi skupaj zelo ponosni, da imamo tako prihodnost slovenske košarke. Ne zgolj zaradi rezultatov, ampak tudi zaradi te kolegialnosti, ki jo kažejo," je mlade košarkarje pohvalil nekdanji reprezentant.

Čeprav Slovenija ni košarkarska velesila, ta generacija slovenskih košarkarjev konstantno presega pričakovanja. Na EuroBasketu U18 leta 2024 in lanskem svetovnem prvenstvu U19 so bili bronasti, Milić pa verjame, da je prišel čas za naslednji korak. "Neobremenjeni so s tem, da imamo majhen nabor igralcev, da smo majhna država. Postavljajo se po robu ostalim najboljšim reprezentancam v Evropi. Velikokrat sem že rekel, da mislim, da imamo v tej generaciji eno najboljših bekovskih in krilnih linij ne zgolj v Evropi, ampak tudi na svetu. Igrajo brez pritiska, ohranjajo nasmešek na obrazih in povezani so. Ne glede na rezultate bi bili ponosni na njih."