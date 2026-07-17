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Košarka

Marko Milić prepričan: V roku enega leta bodo ti fantje nosilci v članski reprezentanci

Ljubljana, 17. 07. 2026 11.03 pred 20 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.D.
Selektor Aleksander Sekulić in Marko Milić

Slovenska reprezentanca do 20 let na domačem prvenstvu navdušuje. Po peti zaporedni zmagi, tokrat so padli Turki, so se fantje uvrstili v polfinale, kjer jih v soboto (prenos na Kanalu A in VOYO) čaka Francija. Pred četrtfinalnim obračunom smo spregovorili z legendarnim nekdanjim slovenskim košarkarjem Markom Milićem, ki mladeniče pod okriljem KZS-ja spremlja na poti do (upajmo) kolajne na domačih tleh.

Tudi Marko Milić je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja Slovenijo zastopal v mladinskih selekcijah. Pozneje je v članski reprezentanci zbral 59 nastopov, v zadnjih letih pa pri Košarkarski zvezi Slovenije skrbi predvsem za športno plat dela z mlajšimi reprezentančnimi selekcijami.

Svoje bogate izkušnje zdaj deli z Urbanom Krofličem, Markom Padjenom, Vitom Hrabarjem in ostalimi fanti, ki sanjajo o uspešnih profesionalnih karierah, še pred tem pa bodo morali na domačih tleh opraviti zadnji zrelostni test v mlajših kategorijah reprezentančne košarke. "Fantje so zelo povezani, neustrašni in nesebični, kar je pri njihovi starosti velikokrat redkost. Po navadi vsak skrbi zase. A tu so pravi bratje in tudi mi smo vsi skupaj zelo ponosni, da imamo tako prihodnost slovenske košarke. Ne zgolj zaradi rezultatov, ampak tudi zaradi te kolegialnosti, ki jo kažejo," je mlade košarkarje pohvalil nekdanji reprezentant.

Čeprav Slovenija ni košarkarska velesila, ta generacija slovenskih košarkarjev konstantno presega pričakovanja. Na EuroBasketu U18 leta 2024 in lanskem svetovnem prvenstvu U19 so bili bronasti, Milić pa verjame, da je prišel čas za naslednji korak. "Neobremenjeni so s tem, da imamo majhen nabor igralcev, da smo majhna država. Postavljajo se po robu ostalim najboljšim reprezentancam v Evropi. Velikokrat sem že rekel, da mislim, da imamo v tej generaciji eno najboljših bekovskih in krilnih linij ne zgolj v Evropi, ampak tudi na svetu. Igrajo brez pritiska, ohranjajo nasmešek na obrazih in povezani so. Ne glede na rezultate bi bili ponosni na njih."

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Slovenija bo ena od gostiteljic evropskega prvenstva leta 2029. Upajmo, da bo takrat marsikateri od fantov, ki blestijo na tem evropskem prvenstvu, pomemben član članske reprezentance. "Veliko teh fantov, več kot polovica te reprezentance, ne bo le zraven, ampak bodo nosilci igre. Pri njih se vse skupaj zelo hitro odvija. Pred enim letom so bili zraven zato, da se učijo. Od Padjena, Krofliča do Stefana Joksimovića in nekaj drugih, ki so že nosilci v tej reprezentanci, jih bo v roku enega leta veliko pomembnih članov članske reprezentance. Upam, da bodo to svojo pozitivno energijo pripeljali tudi v prvo ekipo," je o prihodnosti teh mladeničev dodal Milić.

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