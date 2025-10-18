Marko Milić o Dončiću: Nešteto tekem je igral pod injekcijo, zato taka odločitev boli

Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Marko Milić je v pogovoru za Nedeljski Dnevnik spregovoril tudi o dogajanju v severnoameriški ligi NBA in šokantni selitvi Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles. Milić, ki je bil tri leta Dončićev individualni trener, je dejal, da je Dončića nepričakovana zamenjava kluba prizadela.

"Niti kančka slutnje nismo imeli. Še tisti večer smo trenirali z Anžetom Mačkom in Luko, ki se je pripravljal na vrnitev po poškodbi, potem pa šok. Američani na posel gledajo precej brezosebno, lastniki klubov pa so prepričani, da se najbolj spoznajo tudi na šport. V poklicnem športu se igralce lahko kadar koli zamenja, a neverjetno je, da so se odrekli košarkarju, ki je bil najboljši strelec lige in jih je brez prave pomoči pripeljal v dva finala," je dejal Marko Milić, ki se je po februarski selitvi najboljšega slovenskega košarkarja v Kalifornijo vrnil v domovino.

Luka Dončić Marko Milič FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Milić, ki je trenutno na Košarkarski zvezi Slovenije spet zadolžen za delo z mladimi košarkarji, je potrdil, da je bil Dončić s srcem predan Dallasu. "Nešteto tekem je igral pod injekcijo, zato taka odločitev zaboli, saj smo ljudje iz naših koncev bolj čustveni. Dobro, da je Luka vse to zdržal, saj ohranja otroško nedolžen pogled na vse, brez pretiranega analiziranja. Pomembni so mu le košarka, družina in prijatelji. Je pa tudi njega prizadelo, da so ga skušali še očrniti, češ da je debel in nepripravljen. Kot da bi šlo za kakšno tekmovanje v bodibildingu ali teku na sto metrov, ne pa za košarkarja, ki dosega največ točk v klubu in ligi," se je čudil odločitvi Dallasa Milić, ki mu brez Dončića seveda ni bilo ostati v Dallasu.