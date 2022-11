Marko Milić: Po 25 letih sem vesel, da sem nazaj v NBA v drugačni vlogi

"Na začetku ni bilo lahko, košarka ni bila tako globalna, liga NBA je bila takrat toliko boljša od vseh ostalih lig, takrat je le pet ali šest igralcev izven Amerike igralo v NBA. Sedaj je NBA globalna liga, je bolj mednarodna in po 25 letih sem vesel, da sem nazaj v drugačni vlogi," je o razlikah med časom, ko je igral v ligi NBA in sedanjimi razmerami, dejal Milić.

Dallas je še precej "sveže" okolje za Marka Milića , nekdanjega slovenskega košarkarskega reprezentanta. V zadnjem obdobju je bil vodja slovenske članske reprezentance, sedaj je pri Mavsih v vlogi razvojnega trenerja in član trenerskega štaba prvega trenerja Jasona Kidda . "Zame je bil neverejeten igralec, Jason je delal vse, skakal, podajal, "nabiral" trojne dvojče, zame je bil eden najboljših igralcev takrat. Dve leti sem igral z njim v Phoenixu, je izjemna osebnost, veliko svobode da svojim pomočnikom, lahko povemo mnenje. Je pa jasno, kdo je šef, on se odloči, kaj je dobro in kaj ne, posledica so dobre rezultti v zadnjem času," je dejal v intervjuju v predstavitvi na ameriški regionalni tv postaji Bally Sports Milić.

"Igral sem z njegovim očetom ( Saša Dončić , op.p.) in ko je odraščal smo bili veliko skupaj, vedno je bil ( Luka Dončić, op.p) z nama na treningih. Ko je odraščal, je navijal je za nas, kasneje pa je postal tako dober in močan, da je bil boljši od vseh nas, nato smo mi navijali za njega. Res sem vesel, da je ta možnost, da Luko povezujejo s Slovenijo, " je dejal Milić.

Nekdanji slovenski reprezentant se je po koncu letošnjega Eurobasketa v Nemčiji hitro preselil v Dallas in se dobro znašel v novi sredini. Kot je dejal v intervjuju, je zadovoljen s tem, kako se vse skupaj odvija. "Na začetku ni bilo lahko, sedaj je dobro, zadovoljen z novo vlogo, v Dallasu sem veliko na igrišču, včasih se počutim kot igralec. Veliko sem z igralci na igrišču na treningih, na tekmah pa se včasih odzovem preveč čustveno, pa potem dve uri po tekmi vidim bolj realistično sliko, kot takoj v trenutku na tekmi. Ob prihodu nisem vedel, kako me bodo sprejeli, a bilo je lepo. Lepo so me sprejeli, kot enega izmed članov "družine", s človeške plati je to zame lepa izkušnja."