Marko Milić se bo mogoče pridružil Dončiću v Dallasu

Po poročanju številnih slovenskih medijev naj bi nekdanji igralec Phoenix Sunsov v moštvu Luke Dončića prevzel vlogo razvojnega trenerja. Marko Milić je v zadnjih letih z Dončićem preživel veliko časa na reprezentančnih zborih, saj na Košarkarski zvezi Slovenije deluje kot vodja članskih reprezentančnih akcij in mentor reprezentanc mlajših starostnih kategorij.

O odnosu z 22-letnikom, ki ga pozna že od malih nog, doda: "Ni tistega klasičnega mentorskega odnosa. On je že od mladih let, ko je bil star osem, devet let, s svojim očetom (Saša Dončić in Marko Milić sta bila v sezoni 2007/08 soigralca v Olimpiji, op. a.) vedno bil okoli nas, v garderobi in povsod. Vsi smo vedeli, kakšen genij in talent je bil. Poleg tega ga krasita tudi njegov nasmeh in simpatičnost in s tem je začaral ves svet. Vedeli smo, da bo zvezda, ampak to, kar počne zdaj, je potrdilo dejstva, da njegova domišljija in talent nimata meje. Ko že misliš, da si videl vse, te preseneti s stvarmi, ki jih na košarkarskih parketih še nismo videli."