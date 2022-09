Marko Milić tudi uradno združil moči z Dončićem pri Dallasu

Nova vloga, novo okolje za Marka Milića , nekdanjega slovenskega košarkarskega reprezentanta, v zadnjem obdobju vodjo članskega reprezentančnega moštva. "Leteči Kranjčan" je v ligi NBA kot član Phoenixa igral v sezonah 1997/98 in 1999, skupaj je nabral 220 minut igralnega časa in dosegel 112 točk in bil prvi Slovenec, ki je dobil možnost igrati v omenjeni ligi. Milić bo v Dallasu v vlogi t.i. razvojnega trenerja in član širokega trenerskega štaba prvega trenerja Jasona Kidda . S slednjim se tudi zelo dobro pozna, saj sta skupaj igrala pri Sunsih.

Seveda bo Milić tudi v pomoč Luki Dončiću , saj je jasno, da prvi zvezdnik Mavsov zelo dobro deluje, če ima v bližini ljudi, ki jim lahko zaupa. Tako je bil to v preteklosti pomočnik trenerja v Dallasu in nato selektor Slovenije, Srb Igor Kokoškov , kasneje pa je Dončić veliko časa preživel v družbi srbskega centra Bobana Marjanovića , ki pa ga je Dallas med sezono prodal v Houston.

"Navdušen sem nad dejstvom, da se bom pridružil Dallas Mavericksom, izjemni organizaciji z odličnim strokovnim štabom in glavnim trenerjem Jasonom Kiddom. Luka je neverjeten igralec in njegova karizma je pripeljala do trdne povezave med Dallasom in slovensko reprezentanco. Velika čast bo 'stati v njegovem kotu', ga spodbujati in navijati zanj. Moja poletja bodo še vedno čas za družino in reprezentanco," je zapisal Milić na Instagramu.

Nova sezona lige NBA se bo začela 18. oktobra, Dallas Mavericksi jo bodo odprli dan zatem z gostovanjem in to ravno pri nekdanjem Milićevem klubu, Phoenix Sunsih.