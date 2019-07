Marquez pripravljen na Brno: Na počitnicah hitro začneš pogrešati ekipo in motor

"Res je, da se je med poletnimi počitnicami vedno lepo malce sprostiti, se podružiti s prijatelji in družino, toda hitro začneš pogrešati ekipo in moto," so Marquezove besede v javnost prenesli iz ekipe Honda Repsol. Aktualni svetovni prvak in vodilni v skupnem seštevku si je po prvih devetih dirkah privozil kar 58 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Andreo Doviziosom, s čimer je lahko precej mirno užival na počitnicah. A kot pravi je hitro začel pogrešati dirkaški adrenalin.

"Prvo polovico sezone smo zaključili zelo močni in zdaj se moramo osredotočiti, da nadaljujemo v takem ritmu. Na stezi v Brnu je precej dirkačev zelo hitrih, tako da ne moremo nič določiti v naprej,"je poudaril pred nadaljevanjem sezone. V Brnu bo na sporedu deseta velika nagrada sezone (od skupno 19-ih).