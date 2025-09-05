Svetli način
Košarka

'Marsikdo ne verjame v nas, a igralci verjamemo, da lahko osvojimo medaljo'

Katovice, 05. 09. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
19

Slovenski košarkarji so na najboljši mogoči način zaokrožili svoje nastope v skupinskem delu letošnjega evropskega prvenstva v poljskih Katovicah. Po uvodnem bolečem porazu z gostitelji skupine D Poljaki je sledil bolj ali manj pričakovan poraz s Francozi, nato pa so Luka Dončić in druščina nanizali tri zaporedne zmage in se kot tretjeuvrščeni iz omenjene skupine uvrstili v izločilne boje, ki bodo v naslednjih dneh potekali v Rigi.

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića iz tekme v tekmo igrajo vse bolje. To je nenazadnje pokazala zadnja preizkušnja skupinskega dela v Katovicah, kjer je slovenska reprezentanca po odlični igri nadigrala zelo neugodno izbrano vrsto Izraela (106:96).

Kot tretjeuvrščena reprezentanca iz skupine D se je Slovenija uvrstila v izločilne boje Eurobasketa in se bo tako v nedeljskem obračunu osmine finala v latvijski prestolnici pomerila s staro znanko Italijo, ki je v svoji predtekmvalni skupini C osvojila drugo mesto.

Luka Dončić verjame, da se slovenska reprezentanca lahko enakovredno kosa z najboljšimi zasedbami na letošnjem Eurobasketu.
Luka Dončić verjame, da se slovenska reprezentanca lahko enakovredno kosa z najboljšimi zasedbami na letošnjem Eurobasketu. FOTO: Fiba

"Tekma proti Izraelu je potrdila, da smo na pravi poti. Vse, kar smo počeli med pripravami, je zdaj obrodilo sadove. V reprezentanci vemo, da marsikdo ne verjame v nas, a mi igralci verjamemo, da lahko osvojimo medaljo," je po več kot zasluženi zmagi proti zasedbi, ki je med drugimi v skupinskem delu prepričljivo opravila z mogočno Francijo, dejal prvi zvezdnik slovenske izbrane vrste.

Luka Dončić je na letošnjem EP-ju zgodba zase. Maestralne predstave na parketu so en del Dončićeve "poezije", drugega pa predstavljajo poteze, ki v njegovi režiji izgledajo zelo preprosto, za navadnega smrtnika pa predstavljajo misijo nemogoče (meti s polovice igrišča, čez celo igrišče ali pa kar s tribune, op. p.). "Najpomembneje je, da zaupamo drug drugemu. To je poleg košarkarskih prvin ključna stvar za uspeh moštva. Iz tekme v tekmo stopnjujemo formo, kar se kaže tudi v vse bolj učinkovitem napadu. Verjamem, da imamo v trenutni zasedbi dovolj orožij, da se zoperstavimo močni Italiji," je še dodal 26-letni zvezdnik Los Angeles Lakersov.   

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
05. 09. 2025 10.27
+1
Lepo bi bla medalja samo...
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
05. 09. 2025 10.26
+1
Bravo ! ... Važno je, da smo prvi na vasi !!!
ODGOVORI
1 0
sikspack
05. 09. 2025 10.23
-3
Nevem a sm jaz kaksno drugo reprezentanco gledal zadnjih nekaj dni..ampak tole je bilo mučenje na nivoju srednjega veka.
ODGOVORI
0 3
nikolinormalen
05. 09. 2025 10.28
Ja, v tebi je problem.
ODGOVORI
0 0
Mirko Igor
05. 09. 2025 10.22
+3
Verjamem, da so vsi fantje z Luko na čelu z VSEM SRCEM ZA REOREZENTANCO.
ODGOVORI
3 0
Mirko Igor
05. 09. 2025 10.27
A vodi jo Sekukić. Kakšen je interes, predvsem Luke, da je temu tako ne vem. Je pa taka persona zaradi rezultatov, ki so NEDVOMNO izstrelili tudi prepoznavnost Slovenije in drugi temu sledijo. Ali je to prav, bo pokazal čas. Po mojem "nepoznavanju" ABSOLUTNO NE.
ODGOVORI
0 0
Mirko Igor
05. 09. 2025 10.27
🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮
ODGOVORI
0 0
Rok Poteko
05. 09. 2025 10.21
+1
Imam veliko vprasanj glede nevtralizacije. Zakaj smo Omiča izbrali raje kot kakšne velikane kot so nevem npr. Wembanyama, Westbrook ali morda celo lakšen chris paul?
ODGOVORI
1 0
sikspack
05. 09. 2025 10.27
+0
ker imamo raje nerodne srbe kot kaj drugega
ODGOVORI
1 1
cekinar
05. 09. 2025 10.27
+1
Rok a misliš ,da bi taki prišli igrat za Slovenijo zastonj?boš jih ti plačal in kril stroške vseh dokumentacij,nastavitev,prevozov itd...?slovenija -KZS tega ne zmore finančno ,Omič pa je v reprezentanci samo zato,da se lahko druži z Dončićem,to je tudi sam izjavil.
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
05. 09. 2025 10.20
+1
Če bi SDS vodil Slovenec,bi tudi oni navijali za Slovenijo...tako pa jim je Izrael prvi v srcu.
ODGOVORI
2 1
Jak Tobim
05. 09. 2025 10.25
-1
ko človeška beda in nizkotnost presega meje dojemljivega.
ODGOVORI
0 1
sikspack
05. 09. 2025 10.28
izrael je zakon
ODGOVORI
0 0
Glotar
05. 09. 2025 10.19
-1
zakaj so te nepomembne neumnosti glavna novica ?
ODGOVORI
0 1
nikolinormalen
05. 09. 2025 10.28
Tebe verjetno bolj zanima, kdaj bo na sporedu Esmeralda, ne? 😂
ODGOVORI
0 0
Desno
05. 09. 2025 10.10
+1
Z tako igro žal ne.... Dokler bodo kekci falivali čiste trojke kot po tekočem traku in dokler bo hlod omic falivau zicerje pod kosem .. Edino kar zna je skok Ampak glede na 216 cm to ni neka umetnost
ODGOVORI
1 0
Diabloss
05. 09. 2025 10.07
+2
Vsi rastejo, Sekulič pa stagnira
ODGOVORI
3 1
