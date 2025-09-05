'Marsikdo ne verjame v nas, a igralci verjamemo, da lahko osvojimo medaljo'

Kot tretjeuvrščena reprezentanca iz skupine D se je Slovenija uvrstila v izločilne boje Eurobasketa in se bo tako v nedeljskem obračunu osmine finala v latvijski prestolnici pomerila s staro znanko Italijo, ki je v svoji predtekmvalni skupini C osvojila drugo mesto.

"Tekma proti Izraelu je potrdila, da smo na pravi poti. Vse, kar smo počeli med pripravami, je zdaj obrodilo sadove. V reprezentanci vemo, da marsikdo ne verjame v nas, a mi igralci verjamemo, da lahko osvojimo medaljo," je po več kot zasluženi zmagi proti zasedbi, ki je med drugimi v skupinskem delu prepričljivo opravila z mogočno Francijo, dejal prvi zvezdnik slovenske izbrane vrste.

Luka Dončić je na letošnjem EP-ju zgodba zase. Maestralne predstave na parketu so en del Dončićeve "poezije", drugega pa predstavljajo poteze, ki v njegovi režiji izgledajo zelo preprosto, za navadnega smrtnika pa predstavljajo misijo nemogoče (meti s polovice igrišča, čez celo igrišče ali pa kar s tribune, op. p.). "Najpomembneje je, da zaupamo drug drugemu. To je poleg košarkarskih prvin ključna stvar za uspeh moštva. Iz tekme v tekmo stopnjujemo formo, kar se kaže tudi v vse bolj učinkovitem napadu. Verjamem, da imamo v trenutni zasedbi dovolj orožij, da se zoperstavimo močni Italiji," je še dodal 26-letni zvezdnik Los Angeles Lakersov.