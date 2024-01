Martić: Ob osemnajstih izgubljenih žogah je presenetljivo, da smo bili v igri za zmago

Zasedba Cedevite Olimpije se iz Vilne vrača brez zmage. Ljubljančani so na obračunu 14. kola rednega dela Evropskega pokala izgubili proti Wolvesom z rezultatom 89:91, in tako vpisali 14. poraz v sezoni, skupno pa že 19. zaporednega. Zmaji so imeli zadnji napad za podaljšek ali zmago, a so v zaključku povsem odpovedali ...

Srečanje je bilo vseskozi napeto in tako je ostalo do samega zaključka srečanja, ko bi se sreča lahko nasmehnila kateri koli izmed dveh moštev. Zmaji so se tekom srečanja večkrat znašli v zaostanku, ki pa so ga vse do zadnjih sekund večkrat uspešno izničili, a na koncu je fortuna zmago namenila domači ekipi, ki se je po nizu zapravljenih napadov na obeh straneh, veselila zmage z rezultatom 91:89. Pri Ljubljančanih je bil z 21 točkami in šestimi skoki dobro razpoložen Karlo Matković, h končnemu rezultatu pa sta večji dvomestni točkovni izkupiček doprinesla še Justin Cobbs (15 točk / 6 asistenc) in DJ Stewart (12 točk).

Slovenski prvaki so brez zmage na tekmah Evropskega pokala vse od lanskega 1. februarja. Priložnost, da se Ljubljančani vrnejo na zmagovalne tirnice, se ponuja že v petek, ko bodo v okviru 16. kola rednega dela regionalne ABA gostovali pri Splitu. V okviru 15. kola Evropskega pokala prihodnji teden v Stožice prihaja Umana Reyer iz Benetk.

"Ob osemnajstih izgubljenih žogah je presenetljivo, da smo bili v igri za zmago. To je tudi glavna krivda za poraz, k temu pa sta doprinesli dve slabi obdobji obrambe v prvem in drugem polčasu. Z lovljenjem zaostanka desetih točk smo porabili preveč energije in nasprotne ekipe nismo mogli več ujeti. Nekatere zadeve so bile dobre, pokazale pa so se stvari, na katerih moramo še delati," je po novem evropskem porazu za uradno spletno stran kluba dejal strateg Cedevite Olimpije Zoran Martić.

"Na igrišču smo imeli pravo energijo, a kar je, je. V nekaterih stvareh smo bili površni, predvsem v napadu. 27 točk v prvi četrtini, 25 v zadnji, kar ni pohvalno. Tekmecem smo dopustili preveč metov, imeli preveč izgubljenih žog in le 12 skokov v napadu. Izgubili smo ritem, zaradi česar se nismo več dobro vračali v protinapad. Tekli smo z njimi in imeli možnosti, a so nas na koncu napake stale zmage. Čestitke nasprotni ekipi. Do konca tekme smo jih lovili, a nam ni uspelo. Gremo naprej, čaka nas tekma s Splitom v regionalni lige," pa je povedal Karlo Matković.