Martić po katastrofi v Parizu: Bili so za dva razreda boljši tekmec

Košarkarji Cedevite Olimpije so najslabše prihranili za konec. Prav v zadnjem krogu skupinskega dela Evropskega pokala so prišli do najvišjega poraza v zgodovini nastopanja v tem tekmovanju sploh. Visokoleteči Parižani so zmaje, ki so prvi nastopili brez prvega zvezdnika Karla Matklovića, ta je že onstran velike luže, domov poslali z zaostankom 53 točk. Za Ljubljančane se je s tem katastrofalnim porazom uradno končala evropska sezona, ki so jo končali zgolj z eno zmago. Veliko bolje gre ljubljanski zasedbi v regionalni Ligi ABA, kjer bodo v soboto ob 17.00 v Stožicah proti FMP-ju na obračunu 20. kola lovili štirinajsto zmago v sezoni. Prenos bo na Kanalu A in VOYO.