Martič: Tudi če bi izgubili, jim ne bi imel česa očitati

"Bili smo neverjetno izmučeni že od prve tekme. To se je videlo v prvem polčasu. Nismo se uspeli priključiti njihovemu ritmu, zato smo zaostajali. Med polčasom je bilo nekaj vroče krvi, a smo potem stopili skupaj. V drugem polčasu smo začeli bolj agresivno, povezano in uspel nam je preobrat," si je po tekmi oddahnil Gregor Glas, ki je v zadnjih šestih minutah prispeval kar tri ključne trojke.

Krka je bila na Kodeljevem v prvem polčasu vseskozi v prednost in po 20 minutah je na semaforju kazalo 51:45 v korist Novomeščanov, ki so v tem delu največ vodili za devet. V nadaljevanju pa so zmaji zaigrali odločneje in pokazali, zakaj so na papirju veljali za favorite.

Njegov naslednik Zoran Martič je – prav tako kot Glas – poudaril, kako izčrpani so že pred finalnim obračunom bili njegovi varovanci: "To je bila naša četrta tekma v sedmih dneh z osmimi igralci. Pred tekmo namerno nisem želel govoriti o tem, a od 18 prijavljenih igralcev pred sezono nam jih je na tem turnirju manjkalo deset. Vsi so izmučeni, ampak so si res priborili to zmago. Vsa čast, čestitam jim, ta pokal so se res zaslužili."

Martič je dodal še, da je bil najbolj zadovoljen z obrazom, ki so ga v drugem polčasu prikazali njegovi varovanci, in dejal, da jim ne bi zameril, četudi bi tekmo izgubili.

Preveč razočaran ni bil niti njegov stanovski kolega na Krkini klopi Gašper Okorn: "Zmagovalca je odločila ena žoga, malenkosti, dnevna forma, predvsem pa tri trojke Gregorja Glasa v zadnji četrtini. Vseeno moram biti s predstavo svoje ekipe v teh dveh dneh zadovoljen. Prikazali smo borbeno igro in bili vse do konca v igri za naslov."