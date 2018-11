Martić že nekdanji, Nikitović glavni trener Petrola Olimpije

Klub in trener Zoran Martić sta se v nedeljo dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. "Velika čast je biti poklican s strani vodstva Košarkarskega kluba Petrol Olimpija Ljubljana, še večja čast pa je postati del tako velike organizacije, kot je to Petrol Olimpija. V prihajajočem obdobju imamo več ciljev. Zagotovo je glavni ta, da se dvignemo iz dna lestvic vseh tekmovanj, v katerih nastopamo. Trenutno smo namreč na repu lestvice v Ligi ABA in Ligi prvakov, v obeh tekmovanjih pa želimo prikazati čim boljše predstave. Na naslednjih tekmah se bomo osredotočili predvsem na izboljšanje našega položaja na lestvici v Ligi ABA, saj se bomo v prihajajočih tednih pomerili z ekipami iz 'spodnjega doma', po tekmi z FMP-jem pa nas čaka še reprezentančni odmor, med katerim bomo skušali čim več delati z igra lci in jih navaditi na nov sistem igre, ki bo, upamo, prinesel pozitivne rezultate," je za uradno spletno stran kluba dejal Nikitović.

Na mednarodnem tekmovanju je nazadnje deloval kot selektor bahrajnske reprezentance, ki je na azijskem prvenstvu v Manili leta 2013 osvojila 12. mesto. "Po nekoliko slabšem začetku sezone od prvotnih pričakovanj, smo se v nedeljo odločili za sporazumno prekinitev pogodbe s trenerjem Zoranom Martićem. Upravni odbor KK Petrol Olimpija Ljubljana je v ponedeljek že potrdil, da bo ekipo do konca sezone vodil Aleksandar Nikitović, ki se je v preteklosti že dokazal z delom z mladimi, bil pa je tudi eden izmed ključnih členov strokovnega štaba srbske članske reprezentance. Po letu 2008 bo imela Petrol Olimpija na svoji klopi tako zopet tujega košarkarskega strokovnjaka, ki bo razpolagal z enako sestavo moštva in košarkarje skušal dvigniti in zbuditi v svojih igrah. Dodatnih okrepitev pri igralcih trenutno ne predvidevamo, saj smo prepričani, da je ekipa dovolj kvalitetna, da stopi na višjo raven in doseže cilje, zastavljene pred začetkom sezone. Vsi si želimo, da moštvo v najkrajšem možnem času začne kazati igre, ki bodo prinašale boljše rezultate, posledično pa na tribune Arene Stožice znova vrnile navijače ljubljanskega kluba. Na tem mestu se trenerju Zoranu Martiću zahvaljujemo za vse, kar je napravil v zaključku minule in na začetku te sezone, hkrati pa poskrbel, da je naslov državnega prvaka še drugo leto zapored ostal v naših vitrinah," je bil izčrpen za uradno spletno stran direktor Roman Lisac.



Nikitović, ki je v svoji košarkarski karieri kot igralec nosil dres Crvene zvezde mts, Obrenovca, Umka, Doboja in CSU Sibiuja, je svojo pot na klopi začel kot pomočnik glavnega trenerja Duška Vujoševića leta 2004 pri beograjskem Partizanu. Zatem se je preselil k beograjskim rivalom črno-belih, Crveni zvezdi, kjer je v sredini marca 2011 tudi prevzel mesto glavnega trenerja in ekipo vodil v Ligi ABA ter srbskem državnem prvenstvu.