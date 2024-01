Martić: Želimo popraviti vtis s prve tekme!

Košarkarji Cedevite Olimpije so v drugem krogu regionalnega tekmovanja v oktobru gostovali v Beogradu in močno izgubili. Rezultat je namreč kazal kar 51:94. Novi trener zmajev Zoran Martić je prepričan, da bodo tokrat na domačih tleh pokazali drugačen obraz, toda kljub vsemu ostaja previden: "Zvezda je sedaj zagotovo najbolj vroče moštvo v ligi ABA, dve euroligaški zmagi v tem tednu pa sta samo potrdili njihovo dobro formo. Imajo tudi nekaj novih igralcev. V vsakem primeru pa si želimo čim bolj čvrsto in odločno nastopiti in popraviti tisti slab vtis s tiste prve tekme na začetku sezone, ko smo v Beogradu visoko izgubili. To je velik izziv za nas, toda mislim, da bomo dovolj motivirani, da lahko pokažemo, kaj smo v tem trenutku sposobni narediti."

Zmaji so koledarsko leto sicer zaključili s porazom proti beograjski Megi, ljubljansko zasedbo, ki so jo pestile številne zdravstvene težave, je sicer v srbski prestolnici vodil pomočnik glavnega trenerja Andrea Turchetto. Ljubljančani trenutno zasedajo tretje mesto na lestvici, zmaga pa bi bila dobro popotnica za nadaljevanje sezone."Ja, kot že rečeno, mislim, da so fantje dovolj zavzeti, da motivacije ne manjka, predvsem pa da so željni dela. Imamo sicer še vedno nekaj težav s poškodbami, toda to je ta zgodba, ki se vleče že skozi celotno sezono. V vsakem primeru pa želimo popraviti vtis, ki smo ga pustili, popraviti predvsem obrambo in zaigrati bolj agresivno in hitreje."