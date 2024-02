Martić: Tekma je zelo pomembna za obe moštvi!

OGLAS

Cedevita Olimpija je v letošnji sezoni za razliko od tekem v evropskem pokalu, kjer so dosegli zgolj eno zmago, v regionalni ligi ABA zmagala že 13-krat. Tokrat bodo na domačem parketu skušali nadigrati Beograjčane, ki so na lestvici šele 12. V tej sezoni so dosegli šest zmag, poraženi pa so bili 13-krat. Zmaji so trenutno na četrtem mestu, toda moštva pri vrhu so zelo izenačena.

"Sobotna tekma je zelo pomembna za obe moštvi. Po drugi menjavi trenerja v FMP-ju v tej sezoni so naši tekmeci na zadnji tekmi zelo dobro reagirali, saj so nadigrali Igokeo. Moramo biti pripravljeni na njihovo agresivno in hitro igro, skušati nadzorovati potek igre na parketu in odgovoriti na podoben način," je pred sobotnim obračunom v Stožicah povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije Zoran Martić.

Na prvem medsebojnem obračunu v rednem delu tekmovanja s FMP-jem v Železniku je semafor kazal 96:84 v korist Ljubljančanov. Zmaji so se od domačinov občutneje oddaljili v drugi četrtini, vodili tudi že z 19 točkami razlike, kljub temu pa se domačini niso vdali in šest minut pred koncem so se približali na šest točk zaostanka. Po minuti odmora so na parketu znova zagospodarili zeleno-oranžni in se na koncu veselili zaslužene zmage. Blestel je Blažič s 24 točkami in sedmimi skoki, sledili pa so Karlo Matković (19 točk, 9 skokov, valorizacija 27), DJ Stewart (16 točk), Klemen Prepelič (15 točk, 14 asistenc, valorizacija 30) in Shawn Jones (10 točk, 8 skokov). Na drugi strani je dvomestno število točk doseglo šest košarkarjev, najboljši strelec pa je bil Marko Pavićević s 16 točkami.