Maščevanje favoritov: Lakers in Milwaukee izenačila serijo

Po porazu na prvi tekmi so jezerniki s pomočjo odlične obrambe v prvih treh četrtinah povsem ustavili Portland in izid v seriji poravnali. Pri tem se je najbolj izkazal Anthony Davis, ki je dosegel 31 točk in 11 skokov v vsega 29 minutah. V zadnji četrtini, ki jo je moštvo iz mesta angelov začelo s +30, Davis ni več stopil na parket. LeBron James je ob visoki zmagi prispeval 10 točk, šest skokov in sedem podaj. Najboljši strelec Portlanda je bil kljub poškodbiDamian Lillard z 18 točkami. Slednji si je v tretji četrtini izpahnil prst na levi roki in moral v slačilnico. Vrnil se ni več, a po negativnih izvidih slikanja je imel najkoristnejši igralec rednega dela "v mehurčku" jasno sporočilo za navijače in tekmece. "Igral bom," je dejal na vprašanje o statusu za tretjo tekmo.

Do izenačenja na 1:1 v seriji je prišlo tudi najboljše moštvo rednega dela lige NBA. Milwaukee Bucks so na krilih odličnega Giannisa Antetokounmpa do odločilne prednosti prišli do polčasa, ko so vodili za 21 točk. Lanski MVP iz Grčije je tekmo sklenil z 28 točkami in 20 skoki, 20 točk pa je dodal še Brook Lopez. Pri poražencih je mejo 30 točk znova presegel Črnogorec Nikola Vučević. Ustavil se je pri 32 točkah in 10 skokih. V četrtek zvečer so do vodstva z 2:0 v seriji prišli Houston Rockets. Oklahoma City Thunder so premagali s 111:98. Obračun je bil tesen do zadnje četrtine, potem pa je ekipa iz Teksasa prevzela vajeti igre v svoje roke in pri zaostanku s 77:80 z delnim izidom 17:0 prišla do odločilne prednosti. Na krilih Jamesa Hardna, v zadnjih šestih minutah je dosegel 11 od svojih 21 točk, so nato prednost zadržali in so zdaj na pol poti do uvrstitve v konferenčni polfinale.

Na vzhodu so na dobri poti tudi Miami Heat. Že v zgodnjem četrtkovem večeru je namreč moštvo iz Floride še drugič zmagalo, tokrat s 109:100, ter v seriji na štiri zmage proti Indiana Pacers povedlo z 2:0. Nekdanji slovenski kapetan Goran Dragić je v 32 minutah igre dosegel 20 točk, šest podaj in tri skoke.



Izidi, končnica, 1. krog:

- Vzhod:

Indiana Pacers - Miami Heat 100:109

(Goran Dragić 20 točk, 3 skoki, 6 podaj v 32 minutah za Miami)

(Miami vodi z 2:0 v zmagah)

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 111:96

(Izid je izenačen na 1:1)

- Zahod:

Los Angeles Lakers- Portland Trail Blazers 111:88

(Izid je izenačen na 1:1)

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 111:98

(Houston vodi z 2:0 v zmagah)