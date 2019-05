Maskota Raket pokleknila pred kraljico Daenerys ‒ s kavo v roki

Medved Clutch, maskota ekipe Houston Rockets , je med obračunom z Golden State Warriorsi med občinstvom v prvi vrsti ob igrišču prepoznal filmsko igralko Emilio Clarke . Proti njej se je podal z lončkom kave in tako opozoril na velik spodrsljaj v enem zadnjih delov priljubljene serije Igra prestolov , ko je poleg Clarkove, ki igra kraljico Daenerys Targaryen , v kadru ostal tudi papirnati lonček s kavo, ki v Zahodnje seveda ne spada.

Clutch je kavo v šoku vrgel na tla in pokleknil pred Clarkovo, ki je njegovo "dvorjenje" navdušeno sprejela. Precej težav so imeli tudi z naslavljanjem kraljice na velikem zaslonu, saj je za to potrebnih kar 40 angleških besed.

A kljub pomoči zmajske kraljice je bila to zadnja tekma za Houston v tej sezoni, saj je Golden State na krilih izjemnega drugega polčasa Stephena Curryjaprišel do odločilne četrte zmage za napredovanje v konferenčni finale.

TEKMA