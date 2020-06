Ni ovir za dogovor z Itoudisom: 'Če bi CSKA nasprotoval, bi to že vedeli'

'Upam, da bova zadevo lepo zavila in dokončno dorekla' "Kar se tiče selektorja, sva z gospodom Itoudisom v rednem stiku. Prišel je čas, ko je treba finalizirati dogovor, za to pa se morava srečati. Rekla sva, da bo to ob prvi priložnosti ‒ ali bodo to Atene, Ljubljana, Beograd ali pa mogoče že Moskva, odvisno od tega, kje se bo tisti trenutek nahajal. Naredila bova pač en sestanek in zadevo bova, upam, lepo zavila in dokončno dorekla," si je zaželel prvi mož KZS.

Nobenega nasprotovanja iz Moskve

"Bilo je predvideno, da se srečata s Trifunovićem, da se spoznata in naredita neke vrste primopredajo, in pa da greva z Nesterovićem k predsedniku Vatutinu, vendar je ta korona 'padla' vmes in tega nismo izvedli. Ni pa nobenega nasprotovanja. Je pa seveda jasno, kdo daje kruh, reprezentanca je tukaj, če lahko tako rečemo, ob klubu. Ni pa nasprotovanja. Prepričan sem, da če bi gospod Vatutin temu sodelovanju nasprotoval, bi mi to že vedeli,"je nadaljeval Erjavec in na namig, če bi Itoudisa na klopi izbrane vrste želel že v novembrskem ciklusu, še dodal: "To je seveda idealen scenarij, a je zdaj to kot marsikaj v košarki zdaj račun brez krčmarja."

Na reprezentančno košarko bo močno vplival tudi spremenjeni koledar lige NBA. Vse manj možnosti je, da bi lahko zeleno luč svojih klubov Dallas Mavericks in Denver Nuggets dobila Luka Dončićin Vlatko Čančar, člana zlate izbrane vrste iz Istanbula 2017. Erjavec v tem pogledu opozarja, da bi bile tako kot slovenska oslabljene še številne druge reprezentance, katerih najboljši posamezniki blestijo na drugi strani velike luže, tam pa bi lahko s prestavljanjem začetka oziroma konca nove sezone lahko močno oslabili tudi igralski kader za olimpijske igre v Tokiu.

"NBA je sigurno svet zase, to tudi kaže na to, kako je košarka razdrobljena in hkrati globalna. To presega slovenski problem,"je še dodal Erjavec."Dejstvo je, da mi najprej vidimo oziroma se vprašamo, če bo lahko igral Luka Dončić, pa seveda Vlatko Čančar ... Ali bosta lahko igrala kvalifikacije za olimpijado? Brez njiju je ekipa gotovo drugačna kot z njima, kajne? Je pa res, da bodo imele takšne in podobne probleme čisto vse evropske zveze in vse evropske reprezentance. Tako Grčija kot Litva, Srbija, Španija, Francija ... Ne samo v kvalifikacijah, tudi na olimpijadi. Zaenkrat še ne vemo, kdaj se bo NBA-sezona začela, če pa bi se res začela šele v drugi polovici decembra, trajala pa bi osem mesecev, če se torej ne bi nič skrajševala. Zračunajte si. To bi pomenilo, da je ogrožena tudi olimpijada."

Daljši pogovor s predsednikom KZS Matejem Erjavcem si boste lahko ogledali v večerni informativni oddaji 24UR.