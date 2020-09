Mathiang z igrišč odsoten vsaj šest mesecev

Po operaciji, ki jo je opravil Marko Macura, je minuli konec tedna že preživel izven bolnišnice.

"Pričakujemo, da bo rehabilitacija trajala najmanj šest mesecev, šele nato se bo lahko vrnil k košarkarskim aktivnostim. V klubu bomo Mangoku od prvega do zadnjega dne nudili potrebno podporo. Na prvi pogled je poškodba resnično grozljiva, tudi za vse nas, ki smo bili v dvorani tisti trenutek. V primerjavi s poškodbo, na primer, križne vezi v kolenu, pa je dejansko poškodba blažja," je sporočil fizioterapevt "zmajev" Rok Žagar.

"Če se kost dobro zaceli, hkrati pa rehabilitacija poteka tako, kot mora, in napravimo vse, da je športnik znova zelo dobro telesno pripravljen, potem se igralec lahko uspešno vrne na parket," je še poudaril.

Na Kliničnem oddelku za travmatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so 27-letnemu Mangoku Mathianguopravili fiksacijo s ploščico in osmimi dodatnimi vijaki. Ob dejstvu, da je članska ekipa Cedevite Olimpije ostala brez igralca, na katerem je slonela velika odgovornost na položaju centra, športni direktor Sani Bečirovićin glavni trener Jurica Golemacže pregledujeta seznam igralcev, in iščeta potencialno okrepitev.

Cedevito Olimpijo uvodna tekma v evropskem pokalu čaka v sredo, 30. septembra, ko bo v prvem krogu skupinskega dela gostovala v Parizu pri Nanterrju 92. Ljubljančani so sezono začeli z osvojeno superpokalno lovoriko, ko so v Kranju premagali Krko z 78:67.