Mathurin 'čaral' ob zmagi Indiane, Knicksi brez Brunsona neprepoznavni

"Nekako je padel na trtico," je povedal trener bojevnikov Steve Kerr in dodal, da so Curryja po tekmi poslali na slikanje z magnetno resonanco, da bi ocenili poškodbo. "Poskušal se je vrniti v igro, mislil je, da bi se morda lahko vrnil in odločili smo se, da ne bomo ničesar tvegali," je dodal Kerr.

Draymond Green je dosegel 21 točk, Jimmy Butler pa je dodal trojni dvojček s 16 točkami, ko so Golden State Warriors premagali Toronto Raptors s 117:114, kljub grdemu padcu Stephena Curryja . Curryju so morali na igrišču pred odhodom s parketa pomagati zaradi udarca v predel medenice.

Četrtouvrščena ekipa vzhoda, Indiana Pacers, je prišla do še ene tesne zmage v Indianapolisu. Izkazal se je Bennedict Mathurin, ki za zmago nad Brooklyn Nets po podaljšku s 105:99 dosegel 28 točk in zbral 16 skokov. Pacersi so svoj izupiček izboljšali na 40-29, s čimer so povečali prednost pred Bucks (39-30) in Detroit Pistons (39-31) v boju za četrto mesto.

"Še en neverjeten zaključek," je sijal od veselja trener Pacersov Rick Carlisle. "Mathurin je bil spektakularen, zlasti v četrti četrtini." New York Knicks, tretji na vzhodu, v porazu z 98:115 proti Hornetsom v Charlottu niso uspeli najti svojega napadalnega načina. Kratkohlačniki so izgubili šest od zadnjih devetih tekem in ponovno občutili posledice nenehne odsotnosti Jalena Brunsona, ki okreva po zvinu desnega gležnja.