Matković: Vesel sem, da se je naša skupna zgodba zaključila z zmago

Karlo Matković je bil tudi na svoji zadnji tekmi za Olimpijo najbolj učinkovit igralec, saj je 19 točkam dodal še devet skokov in podajo. Sledil mu je kapetan Jaka Blažič z 18 točkami in šestimi skoki, Justin Cobbs pa je v statistiko vpisal 11 točk in šest asistenc.

"V Čačku je vedno težko igrati, a uspelo nam je priti do zaslužene zmage z energijo, ki je zelo pomembna za ekipo za nadaljevanje sezone. Cedeviti Olimpiji želim vso srečo na prihajajočih tekmah v sezoni in vesel sem, da se je naša skupna zgodba zaključila z zmago. Hvaležen sem za vse in komaj čakam na to, kar me čaka," je po sklenitvi ljubljanske epizode povedal Matković, ki ga sedaj čaka selitev v New Orleans. Tamkajšnji Pelicansi so ga namreč leta 2022 kot 52. izbrali na naboru lige NBA, a nato hrvaški center ni dobil priložnosti v moštvu najmočnejše košarkarske lige na svetu.