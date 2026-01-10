Naslovnica
Košarka

Mavericks v pričakovanju daljše odsotnosti Anthonyja Davisa

Dallas, 10. 01. 2026 10.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Poškodba Anthonyja Davisa

Moštvo severnoameriške košarkarske lige NBA Dallas Mavericks se pripravlja na daljšo bolniško odsotnost Anthonyja Davisa. Dvaintridesetletni ameriški center si je poškodoval vezi v levem zapestju, kar bi lahko zahtevalo operacijo, zaradi katere bi bil več mesecev odsoten z igrišč.

Anthony Davis se je poškodoval na gostovanju pri Utah Jazz med stikom s članom nasprotnega moštva Laurijem Markkanenom. Zdravniški pregledi so potrdili sume, da gre za poškodbo vezi. Če se desetkratni udeleženec tekme All-Star ne bo odločil za operacijo, naj bi bil odsoten vsaj šest tednov, okrevanje po operaciji pa bi lahko trajalo več mesecev, poročajo ameriški mediji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Davis se je Dallasu pridružil v šokantni menjavi, ki je lani pretresla severnoameriško košarko in v kateri so pri Mavericks slovenskega asa Luko Dončića poslali k Los Angeles Lakers. Pogosto poškodovani Davis je za Dallas, kamor je prišel še vedno okrevajoč po poškodbi, od lanskega februarja odigral le 29 tekem rednega dela sezone in dve tekmi v končnici.

Luka Dončić in Anthony Davis v dresih Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks
Luka Dončić in Anthony Davis v dresih Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks
FOTO: AP

Nato je zaradi poškodbe stegenske mišice počival šest tednov, to sezono pa je bil na prisilnem počitku še zaradi poškodbe mečne mišice in poškodbe dimelj. Po podatkih ESPN naj bi bil Davis ena pomembnejših tarč na prestopnem trgu. V sezoni 2026/27 bo sicer prejel 58,5 milijona dolarjev, za sezono 2027/28 pa ima opcijo podaljšanja v višini 62,8 milijona dolarjev.

Davis je v tej sezoni v povprečju dosegal 20,4 točke, 11,1 skoka in 1,7 blokade na 20 tekmah.

anthony davis dallas mavericks poškodba nba

Denver nemočen brez Jokića, Oklahoma do vnovične zmage

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
