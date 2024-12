Mavericksi bodo zmago proti Clippersom lovili brez Dončića

Mavericks so to sezono brez Dončića odigrali šest tekem, izmed katerih so jih pet zmagali, eno pa izgubili.

To bo za Teksašane prva tekma proti Clippersom v sezoni 2024/25. Moštvi sta se nazadnje srečali v prvem krogu končnice minule sezone, ko so s 5:4 v zmaga napredovali Mavericksi. V rednem delu lige so s Mavsi in Clippersi nazadnje merili natanko leto dni nazaj, ko je s 120:111 slavilo moštvo iz Kalifornije, ki je tako dobilo drugo izmed treh medsebojnih tekem v rednem delu.

Dallas se z 17 zmagami in 9 porazi nahaja na četrtem mestu lestvice zahodne konference, LA Clippers pa so s 15 zmagami in 12 porazi na devetem mestu.