Mavericksi navijačem ponudili vračilo denarja za sezonske vstopnice

Navijači Dallasa so menjavo 25-letnega Luke Dončića , nesporno prvega igralca kluba, ki šele prihaja v najboljša košarkarska leta, pospremili z besom in začudenjem. Po omenjeni menjavi, po kateri sta iz kluba odšla tudi Maxi Kleber in Markieff Morris , ob 31-letnem Anthonyju Davisu pa je prišel še Max Christie , so navijači protestirali pred dvorano American Airlines Center in kritizirali odločitev generalnega menedžerja Nica Harrisona , ki je "na skrivaj" izpeljal posel s kolegom iz Los Angelesa Robom Pelinko .

"Cenimo vsakega imetnika sezonske vstopnice in naši predstavniki so na voljo za klice v primeru kakršnih koli skrbi ali vprašanj," je glede vračanja denarja v telefonskem sporočilu zapisala podpredsednica korporativnega komuniciranja Erin Finegold pri Dallasu.

Tako se je pri Dallasu končalo obdobje Dončića, ki je klub še v prejšnji sezoni popeljal do finala lige NBA. "Žal mi je, da so navijači frustrirani, ampak to je nekaj, v kar verjamemo kot organizacija. Naredilo nas bo boljše," je med drugim v nedeljo po menjavi povedal Harrison. Ta je sicer opravil še eno kadrovsko potezo. Iz moštva Philadelphia 76ers je pripeljal krilnega igralca Caleba Martina za branilca Quentina Grimesa in izbor v drugem krogu nabora 2025.

Štiriindvajsetletni in 193 centimetrov visoki Grimes je v tej sezoni za Dallas dosegal 10,2 točke, 3,8 skoka in 2,1 podaje na tekmo, v povprečju je igral slabih 23 minut. Devetindvajsetletni in 196 cm visoki Martin pa je imel za Philadelphio v dobrih 30 minutah na tekmo povprečje 9,1 točke, 4,4 skoka in 2,2 podaji.