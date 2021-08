Mavericksi predstavili tri okrepitve, ostajata tudi Hardaway Jr. in Marjanović

Po tem, ko se je odprava Mavericksov nedavno mudila v slovenski prestolnici in izpolnila glavni pogodbeni cilj tega poletja - podaljšanje pogodbe z Luko Dončićem, je sedaj v klub pripeljala tri nove igralce, ki bodo Teksašanom pomagali izboljšati rezultat lanske sezone, ko so po rednem delu sezone zasedli peto mesto v zahodni konferenci nato pa v prvem krogu končnice izpadli proti Los Angeles Clippersom.

V Dallas so tako prišli 30-letni krilni igralec Reggie Bullock, ki je prišel iz New York Knicksov in lansko sezono okusil igranje v končnici, mladi 21-letni center Moses Brown, ki je bil z Bostonom zamenjan za Josha Richardsona in 26-letni branilec Sterling Brown, ki je prišel iz Houston Rocketsov in se tako vrača v mesto kjer je igral srednješolsko košarko.