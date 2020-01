Mavsi z Dončićem na čelu nemočni proti razigranim Lakersom

Prihod zvezdniške zasedbe v Teksas na čelu z njenim prvim zvezdnikom LeBronom Jamesom je bila idealna priložnost za Mavse, da pred domačim občinstvom z morebitno zmago storijo dodaten korak naprej v boju za uvrstitev v končnico lige NBA. Toda to je bil račun brez krčmarja, oziroma račun brez LeBrona Jamesa, ki je z novo izjemno predstavo zapolnil vrzel ob odsotnosti poškodovanega Anthonyja Davisa. Slednji je bil primoran počivati zaradi bolečin v hrbtu, medtem ko je trener Dallasa Rick Carlisle še šesto tekmo zapored pogrešal prisotnost Kristapsa Porzingisa, ki še ni odpravil težav z desnim kolenom. Prav odsotnost Latvijca se iz tekme v tekmo vse bolj pozna v igri Dončićevih Mavsov, ki so na zadnjih petih domačih obračunih dobili le dva.



Neustavljivi James, pozna se odsotnost Porzingisa

Že začetek tekme je nakazal, da bo to večer izjemnega Jamesa, ki je 35 točkam dodal še 16 skokov in 7 podaj. V tandemu s Kylom Kuzmo (26 točk) sta blestela v napadu Jezernikov, medtem ko gostje v obrambi niso imeli težav z zaustavljanjem najudarnejših članov domačega moštva, saj nihče ni bil pretirano razpoložen za igro. Niti sicer vselej odlični slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić, ki se je zaustavil pri 25 točkah, a je ob tem izgubil šest žog, za kar sta najbolj zaslužna Avery Bradley in Alex Caruso, ki sta podobno kot pred dnevi v Staples centru našla način, kako omejiti Dončićev napadalni učinek. Luka je ob tem prispeval še 10 skokov in 7 podaj, a je bilo to premalo za 24. zmago Mavsov v sezoni.



TEKMA

Odločilno prednost so si Lakersi nabrali že v uvodni četrtini, ki so jo dobili z 18 točkami naskoka (45:27). Kako nemočni so bili v prvem polčasu košarkarji Dallasa, pričata tudi dve tehnični napaki njihovemu trenerju Carlislu, ki je že v šesti minuti prve četrtine zaradi treh izgubljenih žog v napadu Dončića zamenjal s Sethom Curryjem. Tudi omenjena menjava ni prinesla bistvenega napredka v igri domačega moštva, ki je polčas izgubilo z 79:58. Edina svetla točka Dončića in druščine je bila tretja četrtina, ki ga je trenutno šestouvrščena zasedba zahodne konference dobila z 28:20. V tem delu igre je do 'zraka' prišel tudi naš košarkarski as, a je bilo to premalo za kaj več kot poraz s 15 točkami razlike (114:129).



V domačem moštvu velja ob Dončiću izpostaviti še učinek Tima Hardawaya mlajšega (22 točk) in Setha Curryja (16 točk). Los Angeles Lakers so tako prišli do svoje že 31. zmage v sezoni, kar jim ob le sedmih porazih prinaša prepričljivo vodstvo na lestvici močne zahodne konference.



Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers114:129

(Luka Dončić: 32 minut - 25 točk, 10 skokov in 7 podaj za Dallas Mavericks).