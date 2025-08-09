Svetli način
Košarka

Mazzulla ostaja na klopi keltov iz Bostona

Boston, 09. 08. 2025 08.45 | Posodobljeno pred 7 dnevi

Vodstvo ameriške košarkarske ekipe Boston Celtics, ki igra v ligi NBA, je podaljšalo pogodbo s 37-letnim trenerjem Joejem Mazzullo. Klub podrobnosti "večletne" pogodbe ni objavil.

Joe Mazzulla ima v prvih treh sezonah, odkar je na klopi Bostona, razmerje zmag in porazov 182-64 v rednem delu in 33-17 v končnici. V sezoni 2023/24 je Bostončane pripeljal tudi do naslova prvaka.

Jayson Tatum in Joe Mazzulla
Jayson Tatum in Joe Mazzulla FOTO: AP

"To je pravi blagoslov. Tu me ne bi bilo brez vere, žene in otrok. Hvaležni smo za sodelovanje z lastniki kluba, predvsem pa igralcem, ki sem jih vodil zadnja tri leta," je dejal Mazzulla.

košarka nba Boston Celtics
