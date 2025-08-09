Mazzulla ostaja na klopi keltov iz Bostona

Joe Mazzulla ima v prvih treh sezonah, odkar je na klopi Bostona, razmerje zmag in porazov 182-64 v rednem delu in 33-17 v končnici. V sezoni 2023/24 je Bostončane pripeljal tudi do naslova prvaka.

"To je pravi blagoslov. Tu me ne bi bilo brez vere, žene in otrok. Hvaležni smo za sodelovanje z lastniki kluba, predvsem pa igralcem, ki sem jih vodil zadnja tri leta," je dejal Mazzulla.