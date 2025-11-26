McCollum z osebnim rekordom prekinil katastrofalen niz

Čarovniki so dosegli prvo domačo zmago v sezoni in imajo zdaj izkupiček 2-15, v pokalnem tekmovanju pa ostajajo v igri. S 132:113 so nadigrali košarkarje Atlanta Hawks. C.J. McCollum je dosegel 46 točk, kar je največ v svoji karieri.
"Dobro smo opravili svoje delo," je po zmagi dejal McCollum in dodal: "V sezoni smo izgubili nekaj tesnih tekem, zato smo bili razočarani. Mislim pa, da smo nocoj dobro začeli tretjo četrtino, uprli smo se njihovim napadom in naredili dovolj, da smo zmagali."
34-letnik je zadel 17 od 25 metov iz igre, od tega deset od 13 trojk, s čimer je izenačil klubski rekord Trevorja Arize po številu metov za tri točke na eni tekmi. "Veliko časa vložim v to. Veliko časa, ki ga preživim stran od družine, žrtvujem, da grem ponoči v telovadnico," je pojasnil McCollum. "Ti rezultati so posledica trdega dela v temi, veliko neprespanih noči, ko sem poskušal ugotoviti, kako obvladati svojo obrt in biti bolj dosleden pri metu iz skoka."
Košarkarji Orlando Magic so s 144:103 premagali Philadelphia 76ers in si zagotovili ne le 11. zmago v rednem delu sezone lige, temveč tudi tretjo zmago na prav toliko tekmah v sočasnem pokalu NBA.
To postavlja temelje za odločilno tekmo v petek proti prav tako neporaženim Detroit Pistons. Poleg zmagovalcev skupin se v četrtfinale uvrsti tudi najboljša drugouvrščena ekipa v vsaki konferenci. Najboljši igralec ekipe s Floride je bil tokrat Anthony Black z 31 točkami.
Izidi, 26. november
Washington Wizards - Atlanta Hawks 132:113
Philadelphia 76ers - Orlando Magic 103:144
Los Angeles Lakers - LA Clippers 135:118
(Luka Dončić: 43 točk, 13 podaj, 9 skokov za LA)
