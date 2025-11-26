Svetli način
Košarka

McCollum z osebnim rekordom prekinil katastrofalen niz

Washington, 26. 11. 2025 09.41 | Posodobljeno pred eno minuto

Košarkarji Washington Wizards so prekinili črn niz kar štirinajstih zaporednih porazov in vpisali še svojo drugo zmago v letošnji sezoni severnoameriške lige NBA. Na domačem parketu je bil neverjetno razpoložen C.J. McCollum, ki je s 46 točkami postavil svoj karierni rekord.

Washington Wizards - Atlanta Hawks
Washington Wizards - Atlanta Hawks FOTO: AP

Čarovniki so dosegli prvo domačo zmago v sezoni in imajo zdaj izkupiček 2-15, v pokalnem tekmovanju pa ostajajo v igri. S 132:113 so nadigrali košarkarje Atlanta Hawks. C.J. McCollum je dosegel 46 točk, kar je največ v svoji karieri.

"Dobro smo opravili svoje delo," je po zmagi dejal McCollum in dodal: "V sezoni smo izgubili nekaj tesnih tekem, zato smo bili razočarani. Mislim pa, da smo nocoj dobro začeli tretjo četrtino, uprli smo se njihovim napadom in naredili dovolj, da smo zmagali."

34-letnik je zadel 17 od 25 metov iz igre, od tega deset od 13 trojk, s čimer je izenačil klubski rekord Trevorja Arize po številu metov za tri točke na eni tekmi. "Veliko časa vložim v to. Veliko časa, ki ga preživim stran od družine, žrtvujem, da grem ponoči v telovadnico," je pojasnil McCollum. "Ti rezultati so posledica trdega dela v temi, veliko neprespanih noči, ko sem poskušal ugotoviti, kako obvladati svojo obrt in biti bolj dosleden pri metu iz skoka."

Košarkarji Orlando Magic so s 144:103 premagali Philadelphia 76ers in si zagotovili ne le 11. zmago v rednem delu sezone lige, temveč tudi tretjo zmago na prav toliko tekmah v sočasnem pokalu NBA.

Orlando Magic - Philadelphia 76ers
Orlando Magic - Philadelphia 76ers FOTO: AP

To postavlja temelje za odločilno tekmo v petek proti prav tako neporaženim Detroit Pistons. Poleg zmagovalcev skupin se v četrtfinale uvrsti tudi najboljša drugouvrščena ekipa v vsaki konferenci. Najboljši igralec ekipe s Floride je bil tokrat Anthony Black z 31 točkami.

Izidi, 26. november

Washington Wizards - Atlanta Hawks 132:113

Philadelphia 76ers - Orlando Magic 103:144

Los Angeles Lakers - LA Clippers 135:118

(Luka Dončić: 43 točk, 13 podaj, 9 skokov za LA)

