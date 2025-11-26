McCollum z osebnim rekordom prekinil katastrofalen niz

Čarovniki so dosegli prvo domačo zmago v sezoni in imajo zdaj izkupiček 2-15, v pokalnem tekmovanju pa ostajajo v igri. S 132:113 so nadigrali košarkarje Atlanta Hawks. C.J. McCollum je dosegel 46 točk, kar je največ v svoji karieri.

"Dobro smo opravili svoje delo," je po zmagi dejal McCollum in dodal: "V sezoni smo izgubili nekaj tesnih tekem, zato smo bili razočarani. Mislim pa, da smo nocoj dobro začeli tretjo četrtino, uprli smo se njihovim napadom in naredili dovolj, da smo zmagali."