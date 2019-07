McCollum za okroglih 100 milijonov podaljšal s Portlandom

Nova pogodba mu bo prinesla 100 milijonov ameriških dolarjev (slabih 90 milijonov evrov), poroča ESPN. Novico je potrdil tudi CJ McCollum , ki se je odzval prek Twitterja in zahvalil za čestitke soigralca Jusufa Nurkića in drugih. McCollum je tvoril udarni dvojec z Lillardom, ki je prav tako že pred časom podaljšal pogodbo za štiri sezone, nova pogodba mu bo prinesla 196 milijonov dolarjev.

McCollum, ki bi postal prost agent po sezoni 2020/21, se je odločil ostati v Portlandu kar pet sezon. Preteklo sezono je bil ključni igralec moštva pri polfinalni zmagi zahodne konference nad Denver Nuggets, ko je na odločilni sedmi tekmi končnice dosegel 37 točk in popeljal Portland v konferenčni finale. Trail Blazers so v finalu Zahoda, prvič so se prebili tako daleč v zadnjih 20 letih, klonili proti Golden State Warriorsom, a se bodo v novi sezoni s pomočjo McColluma in Damiana Lillarda spet potegovali za naslov. Kot okrepitev so pripeljali tudi veterana lige NBA; španskega centra Paua Gasola.

Sta pa tako McCollum in Lilliard zavrnila nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo na Kitajskem. Ameriška reprezentanca bo tako precej oslabljena, saj manjka cela kopica zvezdnikov.

cj