McGrady: Dončić je trenutno kandidat za MVP, pred njim sta le LeBron in Giannis

"V Dallasu so trgovali, da so v franšizo pripeljali tega fanta. Ta fant – videli so to. Še Rick Carlisle je včasih presenečen nad njim, pa je vrsto let treniral enega največjih košarkarjev, ki je bil v tej ligi,"je še dodal McGrady. "To je neverjetno, kar počne. In kar me najbolj navdušuje, je to, da v povprečju beleži 11 skokov, pa sploh ni atlet – komajda kaj skoči. In na parketu za Dallas zbere v povprečju 11 skokov. Na igrišču lahko počne prav vse. Užitek ga je gledati," se je čudil 40-letni McGrady, ki je košarkarsko kariero zaključil leta 2013. "Trenutno je moja številka tri, če govorim o kandidatih za MVP-ja. Na prvem mestu je LeBron, sledi Giannis, nato pa Luka," je še presenetil McGrady, ki je Ljubljančana uvrstil celo pred trenutno z naskokom prvega strelca lige Jamesa Hardena (39,2 točki na tekmo). "Na prvih nekaj tekmah sezone Hardenu ni šlo, imel je katastrofalen met iz igre. Luka pa je konstanten na vseh tekmah," je hitel pojasnjevati McGrady.