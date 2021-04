Olimpija naredila korak nazaj v boju za končnico

To je bila za Ljubljančane hkrati prva od treh tekem, ki jih bodo v šestih dneh igrali v Črni gori in Srbiji. V nedeljo bodo v Baru gostovali pri Mornarju, 14. aprila pa jih čaka še Crvena zvezda v Beogradu. Štiri dni kasneje se bodo z Beograjčani srečali še v Stožicah, redni del lige Aba pa bodo končali 20. in 24. aprila proti Ciboni in Megi. Nastop v Podgorici je bil za Cedevito Olimpiji prvi po šestnajstih dneh oziroma 23. marcu. Čeprav tega v prvem polčasu ni bilo videti, saj so bili ob 18 točkah kapetana Jake Blažiča zelo razpoloženi in so dosegli kar 48 točk, so v drugem delu prikazali eno najslabših predstav v sezoni. Zbrali so zgolj 27 točk in na koncu izgubili tudi z višjo razliko, kot so zmagali konec januarja v Ljubljani (95:84). "V drugem polčasu smo izgubili energijo in napadalni ritem. Tekme ne moreš zmagati, če v drugem polčasu dosežeš manj kot 30 točk. Tekmecem smo bili konkurenčni v skoku, a nam je pošlo moči, da bi tekmo obdržali nevarno do konca. Čestitke Budućnosti VOLI za zasluženo zmago,"je povedal trener Jurica Golemac.