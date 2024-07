Na olimpijskem košarkarskem turnirju ne bo šlo brez Slovenije

Kranjčan Boris Krejič je v zadnjih letih močan člen sodniških ekip na tekmovanjih pod okriljem mednarodne košarkarske zveze FIBA, saj je za njim že 12 let izkušenj. Tako je že sodil na prvenstvih stare celine in svetovnem prvenstvu, pravico je delil tudi v začetku meseca na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Španiji, sedaj pa bo del olimpijskih iger v Parizu.

Po finalu EuroBasketa 2022 med Španijo in Francijo ter polfinalu svetovnega prvenstva 2023 med ZDA in Nemčijo bo doživel nov vrhunec svoje bogate sodniške kariere. Krejič je četrti Slovenec, ki bo sodil na olimpijskih igrah. Pred njim je ta čast doletela Iztoka Remsa, Sašo Pukla in Damirja Javorja.

FIBA je za sojenje moškega in ženskega olimpijskega turnirja določila 30 sodnikov. Gre za sodnike z bogatimi izkušnjami z velikih tekmovanj. Na košarkarskem turnirju bo tudi sedem sodnic. Povprečna starost sodnikov je 40 let, najmlajši sodnik je star 31 let, najstarejši pa 52 let.

Olimpijski košarkarski turnir za moške in ženske bo potekal od 27. julija do 11. avgusta, skupinska faza obeh tekmovanj bo odigrana v Lillu, izločilni boji pa v Parizu.