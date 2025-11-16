Med tekmo NBA 'zamrznila' statistika

Srbski zvezdnik Nikola Jokić je s trojnim dvojčkom za 27 točk, 12 skokov in 11 podaj s soigralci popeljal Denver Nuggets do sedme zaporedne zmage v gosteh proti Minnesoti Timberwolves s 123:112. Med tekmo so imeli organizatorji težave s programom, ki meri statistiko.

Igralci Denverja so osem točk zaostanka ob polčasu več kot nadoknadili v tretji četrtini in zmagali z dvomestno prednostjo. Pri Nuggets sta manjkala člana začetne peterke Christian Braun (zvin levega gležnja) in Cam Johnson (nategnjen desni biceps), ki sta se poškodovala med Denverjevo zmago nad Los Angeles Clippers. Braun naj bi bil odsoten vsaj šest tednov.

Napaka v statističnem sistemu lige NBA je ob koncu tretje četrtine v Target Centru poskrbela, da je "zamrznil" program za beleženje statistike. Po tekmi je zaposleni ekipe Timberwolves povedal, da se je sistem sesul, ko so statistiki poskušali vnesti dvojno osebno napako, dosojeno 2:08 minute pred koncem tretje četrtine. V Charlotteu je najkoristnejši igralec prejšnje sezone Shai Gilgeous-Alexander v manj kot 30 minutah na igrišču za goste dosegel 33 točk in popeljal Thunder do pete zaporedne zmage. Chet Holmgren je dodal 25 točk in osem skokov.

Ko so domači Hornets ob koncu polčasa izničili zaostanek treh točk in izenačili na 57:57, so Thunder v nadaljevanju sprožili serijo 16:1 in si priigrali 15 točk prednosti. To so povišali še za pet, preden so v zadnji četrtini prišli na 17 točk naskoka za zmago, s katero so izboljšali najboljši izkupiček v ligi na 13 zmag ob enem porazu. V Clevelandu je Donovan Mitchell v zadnji četrtini dosegel 14 od svojih 30 točk, s čimer so Cavaliers zmagali s 108:100 nad Memphis Grizzlies. Cavs so večino tekme zaostajali, v tretji četrtini za 11 točk, v zadnji pa so Grizzlies nadigrali z 32:16.

Donovan Mitchell FOTO: AP

Evan Mobley je za Cavaliers dosegel 22 točk in 13 skokov. Jaren Jackson Jr. je bil najboljši pri grizlijih s 26 točkami, zvezdniški organizator igre Ja Morant jih je dosegel le sedem, preden je po manj kot šestih minutah igre zaradi bolečin v desni mečni mišici zapustil igrišče. Za Memphis je to že četrti zaporedni poraz, skupaj pa so na zadnjih desetih tekmah zmagali zgolj enkrat.

