Med tem pa ... Klay Thompson prihaja v Dallas

Na 793 tekmah v dresu Golden State Warriorsa je Thompson v povprečju dosegal 19,6 točke, 3,5 skoka in 2,3 podaje na tekmo. Štirikrat je skupaj s Stephenom Curryjem in Draymondom Greenom bil prvak lige NBA, petkrat pa je nastopil na All Star tekmah. Dvakrat je bil izbran v drugo peterko rednega dela sezone, enkrat pa v drugo obrambno moštvo rednega dela.

Po hudih težava s poškodbami kolena in ahilove tetive, ki so se začele leta 2019, se je po dolgi odsotnosti leta 2022 vrnil na parket in osvojil še svoj četrti prstan v bogati karieri. Čeprav je po poškodbah njegova igra padla, še vedno slovi kot košarkar, na katerega nasprotniki v obrambi ne smejo pozabiti, predvsem pri metu za tri točke. Leta 2016 je bil na All Star tekmi zmagovalec tekmovanja v metanju trojk.