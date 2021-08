Mediji bivše skupne države: 'Slovenci živijo svoje sanje'

Hrvaške Sportske novosti pravijo, da so Dončić in druščina uničili Nemce in da letijo proti medalji. Najboljši evropski košarkar je bil znova korak do trojnega dvojčka. "On šteje naprej. Zdaj je s slovensko reprezentanco pri 17-0 in le še dve zmagi ga ločita od popolne senzacije," so v podnaslovu zapisali pri Sportskih novostih . "Slovenija se je uvrstila v polfinale OI. Enostavno, sladko in brez stresa. Mirno je premagala Nemčijo s 94:70. Luka Dončić je dosegel 20 točk, a če bi hotel, verjemite mi, jih bi lahko še enkrat toliko. Kaj več si lahko želi človek. Ta Nemčija je ista ekipa, ki je Hrvaško sredi Splita premagala v kvalifikacijah za OI," so dodali v hrvaškem športnem dnevniku. "Polfinale? Zdaj jih čakajo Italijani ali Francozi. V bistvu je vseeno ..." še dodajo pri SN .

B92 , prav tako iz Srbije, je tekmo z Nemčijo napovedal z besedami nemškega reprezentanta Robina Benzinga , da Luka Dončić igra, kot da bi bil z drugega planeta, po uvrstitvi v polfinale pa je dopolnil, da Dončić iz tekme v tekmo dokazuje, da si zasluži astronomske številke, ki mu jih v novi pogodbi z Dallasom obljubljajo v ZDA. Portal sportsport.ba iz BiH je v naslovu uporabil izraz, da so Luka Dončić in društvo "merak" za oči. Gre za besedo, ki opisuje blaženost, ki izvira iz čisto vsakdanjih malenkosti. "Slovenija je povozila Nemčijo. Luka Dončić in društvo so poživitev olimpijskega turnirja in res jih je lepo gledati, kako v prvi vrsti delujejo kot ekipa. Njihovo moč je v četrtfinalu občutila Nemčija," je zapisal novinar sportsport.ba .

"'Zmajčki' nadaljujejo s fantastičnimi predstavami na olimpijskih igrah. V četrtfinalu so deklasirali Nemčijo. Slovenci so že v startu povedli in nadzorovali dogajanje na parketu. Zadnja četrtina je bila prava rapsodija in na koncu bi lahko slavili tudi s 30 točkami razlike. Poleg standardno dobrega Luke Dončića je fantastično partijo prikazal Zoran Dragić ," je še zapisal Blic .

Srbski Blic , ki je zmago Slovenije nad Španijo pred dnevi pospremil z naslovom "Pijejo vodko in gazijo vse po vrsti" , je po preboju v polfinale zapisal: "Slovenci v Tokiju živijo svoje sanje in to na turnirju, ki nas najbolj boli. Zdaj sledi borba za medaljo. Dončić in Dragić sta povozila Nemce."

Tudi portala index.hr in dnevnik.hr sta se razpisala o igri in zmagah Slovenije. "Slovenija je na krilih Dragića in Dončića razbila Nemčijo in odhitela v polfinale," so zapisali pri dnevnik.hr, portal Index pa je dodal: "Neustavljivi Dončić in Slovenija povozili Nemčijo."



"Prvaki Evrope so po Argentini, Japonski in Španiji zrušili še enega tekmeca. Za Dončića je to že 17. zaporedna zmaga v dresu reprezentance. Nemci niso imeli nobenih možnosti; vodili so vsega 73 sekund."

"Zmagovalce je vodil Luka Dončić, ki bi zagotovo prišel do trojnega dvojčka, če ne bi v zaključku tekme počival na klopi. Čeprav je Dončić najboljši igralec Slovenije in ena največjih zvezd v Tokiu, bi bilo zgrešeno misliti, da je Slovenija 'Dončić in ostali'. Najboljši strelec tekme je bil Zoran Dragić, najboljši skakalec turnirja pa je Mike Tobey," izpostavlja index.hr.

Tako kot se nam Slovencem zdi, da se v Tokiu ponavlja zgodba iz Istanbula, je tudi po medmrežju ponovno zaokrožila šala, ki so jo nekdanji "bratje" iz skupne države objavili že v času eurobasketa 2017. "Teh Slovencev ne moreš niti sovražiti. So kot bogat kolega iz šolskega razreda, ki ima vse ocene pet, najlepša dekleta, ki nikoli ne vara, ki je vedno dober prijatelj, vedno pripravljen vsem pomagati, kulturen in urejen. Vsi mi ostali ex-yu narodi pred Slovenci izpademo neumno, zdaj pa nam bodo odčitali še lekcijo v košarki."