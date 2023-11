Medsezonski turnir se začenja s poslastico med Dallasom in Denverjem

Medsezonski turnir bo v sezoni 2023/24 doživel premiero. V skupinskem delu sodelujejo vse ekipe, razdeljene pa so v šest skupin – po tri na konferenco. Vsaka ekipa bo v svoji skupini odigrala štiri tekme, v izločilni del pa se bo uvrstilo šest zmagovalcev skupin ter dve ekipi, ki sta v svojih skupinah dosegli najboljši odstotek zmag in nista bili prvi. Vse tekme v izločilnem delu, vključno s finalom, bodo igrali na eno zmago. Tekme bodo večinoma ob torkih in petkih, vse razen finalne pa bodo štele za lestvico v ligi. Finale bo na sporedu 9. decembra, odigran pa bo v Las Vegasu. Vsak igralec ekipe, ki bo zmagala finale medsezonskega turnirja, bo za nagrado prejel 470.000 evrov.

Košarkarji Dallasa so na uvodnih tekmah poskrbeli za to, da so pričakovanja navijačev za to sezono izredno visoka. Po zmagah proti San Antoniu, Brooklynu, Memphisu in Chicagu, na katerih je Luka Dončić v povprečju zbral 33,8 točke, 10,5 skoka in 9,8 asistence, jih v noči iz petka na soboto čaka zaenkrat najtežja preizkušnja sezone. Na otvoritveni tekmi premierne izvedbe medsezonskega turnirja se bodo pomerili z aktualnimi prvaki lige NBA.

Na obračunu bo zaradi odsotnosti Vlatka Čančarja, ki okreva po operaciji levega kolena, nekaj manj slovenskega pridiha, Mavsom pa gre prav tako v prid dejstvo, da prvi zvezdnik nasprotne ekipe Nikola Jokić čuti bolečine v križu. Poleg Srba se z manjšimi poškodbami soočata še Jamal Murray in Christian Braun, na drugi strani pa navijači ekipe iz Teksasa še ne vedo, če bosta na igrišče stopila Kyrie Irving in Maxi Kleber.