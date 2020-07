Mehurček lige NBA: ker ni bil zadovoljen s hrano, je naročil dostavo, zdaj mora v karanteno

Ekipe košarkarske lige NBA so se zbrale v Orlandu, kjer se med koronavirusno pandemijo v 'mehurčku' pripravljajo na nadaljevanje sezone. Potem ko so številni košarkarji tožili nad slabo kakovostjo hrane v športnem kompleksu Disney Worlda, je le Richaun Holmes šel tako daleč, da si je naročil dostavo hrane in pri tem prekršil pravila karantene.

Richaun Holmes, 26-letni center Sacramento Kings, je na Twitterju zapisal, da si je po opravljenem uvodnem obdobju karantene, v kateri so sprva vsi igralci ob prihodu v Orlando, naročil dostavo hrane in pri tem nevede prečkal linijo kampusa NBA. Vodstvo lige ga je takoj izključilo iz priprav ekipe in vnovič poslalo v desetdnevno karanteno, kjer bo še naslednjih osem dni. "Opravičujem se za svoja dejanja in se veselim ponovnega treninga s soigralci," je še zapisal Holmes, ki pa ni edini košarkar, ki mu hrana v t.i. mehurčku ni všeč. A edini, ki se je odločil, da si naroči dostavo oziroma za zdaj edini, ki so ga pri tem ujeli. Sezona najmočnejše košarkarske lige na svetu se bo predvidoma nadaljevala 30. julija. Obroki v mehurčku v Orlandu izgledajo sicer nekako takole: