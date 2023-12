Trojni dvojček, s katerim je Dončić prehitel Wilta in Dirka

Košarkarji Dallasa so v Portlandu dosegli 16. zmago sezone. Najbolj si jo bomo zapomnili po novi briljantni predstavi Luke Dončića, ki je s trojnim dvojčkom postavil cel kup mejnikov in svoje moštvo popeljal do tretjega mesta zahodne konference.

Odkar je postal oče hčerki Gabrieli, Luka Dončić še ni odigral tekme, na kateri bi dosegel manj kot 30 točk. Tokrat je to mejo dosegel že v prvem polčasu, v nadaljevanju pa dodal še deset točk. Zbral je tudi 12 skokov in deset podaj ter tako prišel do 61. trojnega dvojčka v karieri. Obenem je bil to njegov osmi trojni dvojček, pri katerem je dosegel vsaj 40 točk. Na tej lestvici je prehitel legendarnega Wilta Chamberlaina, ki je v svoji karieri odigral sedem takšnih tekem. Pred slovenskim asom so na večni lestvici le še trije, Oscar Robertson (22), James Harden (16) in Russell Westbrook (13).

Luka Dončić proti Portlandu. FOTO: Sofascore.com

Izboljšal svoj rekord in prehitel Dirka To pa še zdaleč ni bil edini mejnik, ki ga je na gostovanju pri zadnji ekipi zahodne konference postavil Dončić. Še desetič zapored je zbral vsaj 30 točk in s tem izboljšal rekord franšize, ki ga je lani postavil sam. "To ni samo moja zasluga, ampak zasluga vseh. Vsi soigralci so mi pomagali do tega dosežka. V prvem polčasu sem bil bolj agresiven, ker me niso podvajali. V drugem so me, zato sem se osredotočil na podajanje," je po 40 doseženih točkah in zmagi, s katero je Dallas skočil na tretje mesto zahodne konference, povedal Dončić.

V dresu Dallasa je odigral že 79 tekem, na katerih je dosegel vsaj 35 točk, kar je prav tako nov rekord franšize. Pred tem si ga je delil z Dirkom Nowitzkim, ki je za klub iz Teksasa igral kar 21 let. Dončić trenutno igra svojo šesto sezono. 24-letni Ljubljančan v tej sezoni v povprečju dosega 32,7 točke na tekmo. Na lestvici strelcev je pred njim le Joel Embiid (34,2 točke). Je pa Dončić vodilni, kar se tiče tekem, na katerih je dosegel vsaj 40 točk. To je bila že njegova peta v tej sezoni. Pri štirih so za zdaj Giannis Antetkounmpo, Embiid in Shai Gilgeous-Alexander.

Kidd opozarja na Dončićevo minutažo Ob vsem naštetem ne čudijo besede Jasona Kidda, da je vsem drugim igralcem lahko slediti, ko imajo na igrišču takšnega vodjo. Morebitno težavo za Dallas pa bi – sploh v zaključku sezone – utegnilo predstavljati dejstvo, da vodja ekipe na parketu preživi ogromno časa. V zadnjih osmih tekmah povprečno dobiva 40 minut na obračun. Kidd je sicer že pred srečanjem v Portlandu omenil to težavo in obljubil, da bo skušal Dončićevo minutažo zmanjšati. Proti Portlandu je slovenski as igral 37 minut. Dončić se je v Portlandu ogreval v prav posebni majici:

Irving na zadnjih šestih tekmah igral le dvakrat "Zaskrbljeni smo, ker igra toliko minut. V zadnjem obdobju je igral po 40 minut na večer. Ugotoviti moramo, kako to zmanjšati," skrbi ni skrival trener Teksašanov, ki so tudi v Portlandu igrali brez svojega drugega zvezdnika. Kyrie Irving ima namreč težave s stopalom, prav zato pa Dončić v napadu nosi še večje breme. "Ne smemo razmišljati o tem, da je še mlad. Profesionalec je od 13. leta, zato bomo morali biti na njegovo minutažo pozorni," je še opozoril Kidd. Dončić v tej sezoni igra 36,7 minute na tekmo, kar je največ v njegovi karieri. Lani je dobival približno pol minute manj, medtem ko v prvih treh sezonah nikoli ni igral več kot 34 minut na tekmo.