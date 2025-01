Oslabljeni Dallas še naprej niza poraze

Košarkarji Dallasa, še vedno brez poškodovanega Luke Dončića in obolelega Kyrieja Irvinga, so v ligi NBA doživeli nov poraz, že peti zaporedni. S 119:104 se je domače zmage veselila ekipa Memphis Grizzlies. Za goste iz Teksasa, ki so odlično odprli obračun in prepričljivo vodili po prvi četrtini (36:26), v nadaljevanju pa močno popustili, je največ točk dosegel P.J. Washington (17), pri zmagovalnem moštvu pa se je s 35 izkazal Jaren Jackson. Imel je še trinajst skokov in pet podaj.