Jezerniki končno odigrali pametno končnico in slavili v Memphisu

Jezerniki so na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA gostovali v Memphisu, s to ekipo so si z razmerjem zmag in porazov 44-29 pred obračunom delili četrto mesto v zahodni konferenci. Los Angeles Lakersi so hitro pozabili na bolečo zaušnico v Chicagu, ko so prejeli odločilni koš s polovice igrišče, in gostitelje ugnali 134:127. Luka Dončić je za zmagovalno ekipo iz mesta angelov dosegel 29 točk. Dodal je še devet podaj in osem skokov, na parketu pa je preživel 38 minut.