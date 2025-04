Memphis Grizzlies odpustili trenerja Jenkinsa

Grizliji so v zahodni konferenci trenutno na petem mestu s 44 zmagami in 29 porazi, prav takšno razmerje zmag in porazov imajo četrti Los Angeles Lakers slovenskega asa Luke Dončića, dve zmagi več (46-28) pa imajo Denver Nuggets drugega Slovenca Vlatka Čančarja na tretjem mestu.