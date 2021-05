Memphis kot zadnji na zahodu v končnico

Tokrat je Ja Morantzadel tri zaporedne koše v zadnjih 48 sekundah podaljška in skupno zbral 35 točk, skupaj s soigralci pa je našel tudi odgovor na Stephena Curryja. Grizliji so presenetili bojevnike in bodo prvič po štirih letih sezono nadaljevali v končnici. Morant je iz igre metal 14-29, od tega je zadel pet trojk, Memphis pa je le pet dni po porazu na zadnji tekmi rednega dela sezone (101:113) le premagal Golden State, ki je tako končal sezono. Curry je sicer končal pri 39 točkah in šestih trojkah ter navduševal 7505 domačih gledalcev v dvorani, največ doslej. Zdaj Memphis čaka dvoboj s prvim nosilcem Utahom. Na vprašanje, kaj lahko jazzerji pričakujejo, je Morant za spletno stran lige odločno izstrelil: "Borbo. Velik boj. Z njimi smo igrali v prvem delu sezone in izgubili. Dejstvo je, da niso zaman najboljša ekipa lige. A tudi mi nismo ista ekipa, kot smo bili takrat," je dejal 21-letni junak večera Morant.

V noči na nedeljo po srednjeevropskem času so na sporedu že prve tekme končnice NBA. Prve tekme na vzhodu so Philadelphia – Washington, Brooklyn – Boston, Milwaukee – Miami in New York – Atlanta. Na zahodu pa Utah – Memphis, Phoenix – Lakers, Denver – Portland in Clippers – Dallas.

Izid:

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 112:117 (podaljšek)