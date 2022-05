Memphis se je poigral z Bojevniki, Milwaukee do zmage v Bostonu

Antetokounmpo je v prvi četrtini dosegel le štiri točke, to praznino je z devetimi zapolnil Jrue Holiday , v drugi pa je Grk nanizal 15 točk od skupno devetnajstih njegove ekipe. Celtics so zato dve minuti pred polčasom povedli s 54:42. V tretjem delu so Bucks nekajkrat povsem znižali razliko, vendar je domačim vedno uspelo najti odgovor in 10 minut pred koncem so povedli s 93:79. Potem pa je domača igra dobesedno razpadla in gostje so to izkoristili. Po zaostanku z 99:105 dve minuti pred zaključkom je Antetokounmpo v enem napadu dosegel tri točke, Holiday pa je nato še izenačil. Ostalo je le še 42 sekund igralnega časa, ko je Jayson Tatum z dvema prostima metoma Celtics znova povedel v vodstvo. Antetokounmpu si je v nadaljevanju priboril dva prosta meta. Prvega je zadel, drugega pa zgrešil, a je Bobby Portis odbito žogo ujel in nato goste znova popeljal v vodstvo s 108:107.

Grk Giannis Antetokounmpo je bil v Bostonu ključni mož zmagovalcev, do 40 točk je prišel z metom 16:27 iz igre. V drugem delu prvega polčasa je skoraj sam držal priključek s tekmeci, v zadnji četrtini, ki so jo Bucks dobili s 33:21, pa je dosegel nekaj odločilnih potez, a so zadnje pripadle njegovim soigralcem.

Sledili so le še koši gostov. V zadnjih dobrih 11 sekundah je najprej Portis znova dobro skočil in nato še zadel. Pat Connaughton je zaključil strelski del tekme z dvema prostima metoma, Holiday pa je v zadnji sekundi še ukradel žogo Marcusu Smartu. Poleg Antetokounmpa so pri gostih dvomestno število točk dosegli še Holiday (24) ter rezervista Portis (14) in Connaughton (13). Pri domačih sta bila najboljša strelca Tatum (34) in Jaylen Brown (25). Glede na statistiko imata zmagovalca tokratnih tekem večera NBA največ možnosti za slavje v seriji, saj je po izenačenju na 2:2 zmagovalec petega srečanja v 82,2 odstotkih prišel v naslednji krog.

Na drugem srečanju v končnici tekme ni bilo drame. Memphis je prevladal v dvoboju z Golden State, devet igralcev je doseglo najmanj devet točk in so nadoknadili izostanek poškodovanega Jaja Moranta. Domači so imeli dvakrat manj izgubljenih žog, tekmeci so v napadu ujeli le štiri, domači pa 18 ter so si obenem izborili 19 napadov več od gostov. Tako je bilo kmalu že vsega konec in zadnja četrtina ni več odločala o ničemer, pred njo je bilo namreč 119:67 za Memphis. Zanj so po 21 točk nanizali Jesmond Bane, Tyus Jones in Jaren Jackson Jr. Klay Thompson je bil z 19 točkami prvi strelec Warriors, vendar je imel tudi najslabši učinek med vsemi na tekmi, - 45.